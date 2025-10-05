Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da Srbiju očekuje težak period zbog krize u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i gasnim menadžmentom, navodeći da se zemlja mora ponašati ozbiljno i odgovorno kako bi se pronašlo rešenje za predstojeće izazove.

Izvor: PINK tv/printscreen

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u emisiji "Hit tvit", rekao je da "Srbija u narednom periodu mora da se ponaša, ozbiljno, odgovorno i da moramo da razumemo koje su sve teškoće pred nama". On je istakao da je pred njima "velika kriza".

"Kriza je pored toga vezana za Naftnu industriju Srbije. To je uvezano i sa gasnim menadžmentom. Tu će biti mnogo, mnogo problema. I ne bih da ulazim u detalje. Zato što onda moram da objašnjavam koliko je teško. Zato što ljudi misle ponudi ovo ili ponudi ono kao da mi to već ne znamo. Mi na tome radimo već 10 meseci, trudimo se da pronađemo rešenje i dalje ga nema. Nastavićemo i pronaći ćemo", rekao je Vučić.

Kako je istakao, na kraju se uvek pronađe rešenje, ali smatra da nema više mogućnosti za odlaganje sankcija. On je dodao da građani ne treba da brinu i da neće biti "točenja goriva u kantice" kao što je to bio slučaj 90-ih.

"Nema više. Ima jedna mogućnost. Možda bi nam neko odložio sankcije u Americi ukoliko bih ja rekao da ću sutra da tražim nacionalizaciju imovine. Znate, to je, kako bih vam rekao, to je poslednja stvar koju bih uradio da moram, a da se hvalim nacionalizacijom i da želim nacionalizaciju ne želim nikome. Ne možete razumeti zašto se Rusija, koju smatramo prijateljskim narodom, dakle državom, ne odrekne u korist Srbije ili joj proda svoj deo? Zato što ima svoj politički interes. To je njihov footprint na Balkanu. Ima i svoj politički interes, pre svega, ali ima i svoj, verovatno, finansijski interes. Kažu da je minoran taj finansijski interes. Ja ne mislim da je minoran, ali mislim da je politički interes onaj koji preteže. Ali nemojte da smetnete s uma. A što se nismo upitali, a zašto ovi drugi uvode sankcije?", naglasio je predsjednik Srbije.