Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se neće ponovo kandidovati na predsedničkim izborima, najavivši mogućnost da se predsednički i parlamentarni izbori održe već krajem 2026. godine, iako mu mandat ističe 2027.

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u emisiji "Hit tvit", rekao je da se neće ponovo kandidovati na predsjedničkim izborima, prilikom čega je najavio i mogućnost vanrednih izbora.

"Meni je ostalo još zvanično godinu i po dana do kraja mandata. Verovatno će taj mandat trajati kraće i ići ćemo verovatno na predsedničke i parlamentarne izbore. Blizu sam kraju svog mandata. Ne želim da menjamo Ustav, neću da se kandidujem za predsednika. Verujem da ćemo ići zajedno na predsedničke i parlamentarne izbore decembra 2026 godine, možda i nešto ranije", poručio je Vučić.

Komentarišući aktuelnu političku scenu, rekao je da iz izjava svojih političkih protivnika vidi "nezrelost, neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji nisu ništa naučili iz sopstvenog iskustva neuspeha i nikad to neće naučiti". Njegov mandat ističe 2027. godine, ali prema njegovim riječima, izbori bi mogli biti raspisani ranije.