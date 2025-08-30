U autobusu nije bilo putnika, a vozač autobusa je bio dezorijentisan nakon saobraćajne nesreće.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Djevojčica (16) poginula je juče u Zemunu kada je vozač gradskog autobusa, krećući se velikom brzinom, prošao na crveno svjetlo, a onda je udario dok je prelazila ulicu na pješačkom prelazu. Da stvar bude još tragičnija dijete je stradalo naočigled majke i, maltene, na kućnom pragu! Kako su očevici, potvrdili nesrećna djevojčica je na pješačkom prelazu bila sa majkom, a nedaleko od mjesta nesreće i živi.

"Ona je tu dijete iz kraja, viđala sam je sa majkom, žive 200 metara od mjesta nesreće", kaže prodavačica za "Blic".

Mladić koji radi u obližnjoj perionici napomenuo je i da se vozač autobusa kretao velikom brzinom, te da je ubijeđen da je vozio više od 80 kilometara na čas.

Vidi opis Djevojčica stradala pred očima majke i na kućnom pragu! Očevici o nesreći u Zemunu: "Vozač se kretao jako brzo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 19 / 19

"On se jako brzo kretao, sigurno je išao i preko 80 na sat, a čuo sam tu od ljudi iz kraja i da je pred penzijom", kaže mladić za "Blic".

Prošao na crveno, pa udario djevojčicu

Podsjetimo, vozač gradskog autobusa, koji se kretao velikom brzinom, juče je prvo prošao na crveno svijetlo na semaforu, a potom udario dijete (16) koje je, na pješačkom prelazu, prelazilo ulicu u pratnji majke, a potom je nastavio da se kreće uslijed čega je udario tri parkirana vozila, a potom i u kuću.

Među povrijeđenima su i trudnica, u devetom mjesecu, koja je prevezena u GAK, kao i žena (74), dok je jedna majka sa djetetom (6) prevezena u Dječiju bolnicu u Tiršovoj.

Kako navode očevici, u autobusu nije bilo putnika, a vozač autobusa je bio dezorijentisan nakon saobraćajne nesreće.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su juče vozača autobusa M. T. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

(Blic, Mondo)