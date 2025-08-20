Okrivljenom se stavlja na teret da je 13. avgusta 2025. godine, polno uznemiravao maloljetnicu u parku u Zemunu.

N.Dž. (35) je određeno zadržavanje zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo Polno uznemiravanje i krivično djelo Neovlašćeno držanje opojnih droga.

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun donijeli su rješenje o zadržavanju okrivljenog.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 13. avgusta 2025. godine, u parku na teritoriji GO Zemun seksualno uznemirio maloljetnu oštećenu (16) koja je o protivpravnom ponašanju okrivljenog obavijestila policijske službenike, koji su izašli na mjesto događaja, utvrdili identitet okrivljenog i tokom intervencije kod njega pronašli dva paketića opojne droge amfetamin.

U zakonskom roku okrivljeni je saslušan od strane javnog tužioca kada je izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnog djela Polno uznemiravanje, a da priznaje izvršenje krivičnog djela Neovlašćeno držanje opojnih droga.

Imajući u vidu da je okrivljeni već osuđen za krivično djelo Polno uznemiravanje i da je krivično djelo za koje je osnovano sumnjiv izvršio odmah nakon što je izdržao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, javni tužilac je podnio predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo.

