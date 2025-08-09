Drama se desila oko osam sati ujutru kada je muškarac pucao na bivšu partnerku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Zemunu je jutros, za sada nepoznati muškarac, pokušao da ubije svoju bivšu partnerku. Prema riječima žitelja Ulice cara Dušana sve se odigralo veoma brzo i bučno.

Drama se desila oko osam sati ujutru, kada je, muškarac nakon nasilja pucao u pravcu bivše emotivne partnerke, ali je na svu sreću promašio. Nakon incidenta je pobjegao i za njim policija intezivno traga.

"Čuli smo od komšija da su se dvoje svađali ispred jednog ulaza, a da je potom uslijedilo gurkanje i šamaranje. Navodno, ona je sela u kola i krenula da ode od njega, ali je osumnjičeni tada sjeo u svoj automobil i pokušao da je udari kolima", kažu komšije i dodaju:

"Nekim čudom djevojka je uspjela da izbjegne sudar i nije povrijeđena. Međutim, osumnjičeni muškarac je izašao iz auta i počeo da divlja. Vikao je na djevojku, koja je bila van sebe. Nije mogla da se smiri, nakon što je pokušao da se zakuca kolima u nju"

Kako potom dodaju komšije, muškarac je navodno, prišao i počeo da lupa po automobilu.

"Lupao je, vikao. Divljao, jednom riječju. Nazivao je pogrdnim imenima, cijela ulica je odjekivala od njega. Vratio se navodno, do kola i izvadio oružje. Počeo je da puca u vazduh. Nismo shvatili da li je baš pucao u njenom pravcu, kažu neke komšije da je želio da je zaustavi", navode oni:

"Djevojka je nekim čudom uspjela da pobjegne, a osumnjičeni je pobjegao. Ona je sličaj prijavila policiji. Ispitivali su je i ona je navodno, rekla ko joj je prijetio i zašto."

Prema njihovim riječima, video nadzor postoji kako ispred zgrada, tako i kod objekata koji se nalaze u blizini. Snimci sa kamera sigurno će istražiteljima pomoći u istrazi koja je i dalje u toku.

(Kurir, Mondo)