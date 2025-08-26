Uhapšene su tri osobe u Zemunu zbog napada na policiju, a jedan od uhapšenih se sumnjiči i za Nasilje u porodici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PS Zemun doneli su rješenje o zadržavanju tri lica - H.F. 855), A.B. (52) i D.B. (19) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili po jedno krivično djelo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Okrivljeni B.D. se sumnjiči i da je izvršio krivično djelo Nasilje u porodici na štetu svoje vanbračne supruge.

"Naredbom o sprovođenju istrage okrivljenima se stavlja na teret da su napali službena lica u vršenju poslova javne bezbjednosti – oštećene policijske službenike PS Zemun koji su postupali po prijavi za nasilje u porodici i naneli im lake tjelesne povrede. Kako se sumnja, oni su izvršili krivična djela na taj način što su okrivljeni A.B. i H.F. udarali policijske službenike u predjelu leđa, nogu, ruku i stomaka i gurali ih, dok su policijski službenici od okrivljenog D.B. oduzimali nož koji je okrivljeni prislonio na vrat svoje vanbračne supruge, tokom koje intervencije je D.B. sve vreme pružao aktivan otpor i opirao se hapšenju, nakon čega je okrivljeni D.B., usled radnji okrivljenih A.B. i H.F. u jednom momentu uspio da se otrgne, pa je uputio prijetnju da će da uzme nož i da ih sve zakolje, nakon čega ga je policijski službenik fizičkom snagom spriječio da uzme nož, doveo ga u položaj za vezivanje i stavio mu službene lisice na ruke.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljena H.F. i okrivljeni D.B. su izjavili da će se braniti ćutanjem, dok je okrivljeni A.B. negirao izvršenje krivičnog djela. Imajući u vidu postojanja zakonskih razloga za određivanje pritvora – okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i da će boravkom na slobodi uticati na oštećene, javni tužilac je podnio predlog sudu da prema okrivljenima odredi pritvor u trajanju do 30 dana", navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.