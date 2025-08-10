Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora osumnjičenom, pozivajući se na opasnost od bjekstva, mogućnost uticaja na svjedoke, kao i opasnost da bi na slobodi mogao da ponovi krivično djelo.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun donijeli su rješenje o zadržavanju D.M. (30) iz Zemuna zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Incident se dogodio 9. avgusta 2025. godine na teritoriji opštine Zemun, kada je upravljajući automobilom marke BMW X6, pokušao da presiječe put vozilu u kojem se nalazila njegova bivša djevojka.

Tom prilikom došlo je do sudara, nakon čega je policija izvršila pretres prostorija koje koristi osumnjičeni i pronašla municiju koju je, prema navodima policije, držao bez dozvole.

D.M. je na saslušanju u prisustvu branioca negirao sve optužbe i izjavio da ne priznaje krivična djela. Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora osumnjičenom, pozivajući se na opasnost od bjekstva, mogućnost uticaja na svjedoke, kao i opasnost da bi na slobodi mogao da ponovi krivično djelo.

