Beogradska policija uhapsila je A.S. (2006) zbog sumnje da ostavila novorođenče pored jednog kontejnera u Zemunu.

Izvor: Kurir

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila je A.S. (2006), majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu staru sedam dana pored jednog kontejnera u Zemunu.

Ova žena se, kako saznajemo, tereti za pokušaj teškog ubistva.

Bebu je podsjetimo jutros oko 8:20 pronašla prolaznica. Bila je umotana u peškire i zavezana u kesu.

Prema riječima Maje Miladinović, žene koja je pronašla bebu, novorođenče je tiho plakalo, da joj je plač zvučao kao "mjauk".

"Šetala sam psa kao i svakog jutra Dunavskom ulicom u Zemunu kada sam primijetila iza kontejnera u kojoj se nešto mrdalo.Pomislila sam da se kuče ili mače, ali kada sam se približila vidjela sam da je beba. Beba je jedva disala i bila je modra", kaže ona.

Prema njenim riječima beba je bila umotana u peškir.

Kako prenosi mediji sa lica mjesta, dete je ostavljeno iza kontejnera, između šiblja i na gomili đubreta.

Bebu je ekipa Hitne pomoći prevezla u zemunsko porodilište, prenosi "Blic" pisanje Tanjuga.