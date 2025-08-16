Tijelo mladića pronađeno je u petak u Studentskom domu na Novom Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo mladića pronađeno je u petak 15. avgusta u Studentskom domu na Novom Beogradu, saznaje "Telegraf". Tijelo je pronađeno oko podneva.

Cimer je pronašao tijelo u sobi. Prema nezvaničnim informacijama, zatečeno je tijelo D.B. (27), državljanina jedne afričke države, koji se žalio da je bio bolestan i da se osjeća loše.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt. Tijelo je prevezeno na obdukciju, obavešteno je Više javno tužilaštvo.