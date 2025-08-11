Hitna pomoć je obavijestila policiju, a maloljetnik je prevezen u Tiršovu.

Izvor: BN TV/Screenshot

Tinejdžer D.B. (15) izboden je u napadu koji se dogodio na Miljakovcu sinoć oko 22 sata u parku u Ulici Velizara Stankovića.

"Na mjesto napada prvo je stigla Hitna pomoć. Dječak je imao ubodnu ranu u butini. Bio je svjestan i komunikativan. Međutim, nije želio da kaže šta se tačno dogodilo. Navodno, objasnio je da su pored njega prošli muškarci romske nacionalnosti koji su ga bez ikakvog razloga napali", rekao je izvor.

Prema njegovim riječima, Hitna pomoć je obavijestila policiju, a maloljetnik je prevezen u Tiršovu. Policija je kao i uvijek u ovakvim situacijama obavila uviđaj i razgovor sa maloljetnikom. Navodno, maloljetnik je poznat policiji od ranije po različitim krivičnim djelima. Podsetimo, sličnu priču imali su i tinejdžeri starosti 16 i 17 godina koji su izbodeni preksinoć u Mirijevu.

(Informer, Mondo)