Poginule su dvije osobe nakon žestokog sudara u Beogradu danas popodne.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Poginule su dvije osobe nakon žestoke saobraćajne nesreće koja se dogodila danas u Beogradu. Prema navodima sa društvenih mreža, sudar kamiona i putničkog automobila dogodio se danas oko 14 časova na putu Ugrinovci - Batajnica.

Prema prvim informacijama, stradali su vozač (19) i suvozač (17) putničkog automobila. Oni su nažalost podlegli povredama na licu mjesta.

Kako se vidi na fotografijama sa društvenih mreža, prednji dio putničkog vozila potpuno je smrskan, automobil se nalazi u kanalu kraj puta. Što se tiče kamiona, kabina je vidno oštećena.

Na licu mjesta nalaze se i policija i Hitna pomoć, kao i vatrogasci-spasioci. Patrole vrše uviđaj, a saobraćaj se odvija otežano.