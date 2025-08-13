Forenzičari su odnijeli lobanju i na licu mjesta, navodno je odmah utvrđeno da se radi o ljudskoj glavi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policiji je prijavljeno da je oko 12 časova u Dunavskoj ulici nađena ljudska lobanja nasred ulice.

"Prolaznik je pozvao policiju i rekao u razgovoru sa dispečerom naveo da je pronašao glavu i da misli da je ljudska. Policijska patrola odmah je izašla na teren i uvjerila se da osoba koja je prijavila slučaj govori istinu. Forenzičari su odnijeli lobanju i na licu mjesta, navodno je odmah utvrđeno da se radi o ljudskoj glavi.

Posmrtni ostaci za sada NN osobe odnijeti su na obdukciju kako bi se utvrdilo kome pripada i kako je nastupila smrt osobe. Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku.