Projekat Velje brdo predstavljen je javnosti u septembru 2024. godine, kada su ga, sedam dana prije lokalnih izbora u Podgorici, najavili premijer Milojko Spajić i ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

Izvor: Printscreen/gov.me

Crna Gora bi se tokom naredne godine mogla kreditno zadužiti 120 miliona eura za realizaciju projekta izgradnje stambenog naselja „Velje brdo“ u Podgorici. Ova stavka navedena je u predlogu budžeta za 2027. godinu, u koji je uvid imao „Dan“.

Pored planiranog kreditnog zaduženja, za realizaciju projekta predviđeno je i 20 miliona eura kroz budžet Ministarstva javnih radova (MJR). Kreditna institucija koja će finansirati projekat, u budžetskom dokumentu nazvan „Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju Velje brdo, Podgorica“, biće određena tokom naredne godine.

Ukupni budžet države za 2027. godinu planiran je na 5,03 milijarde eura, dok se nedostajuća sredstva procjenjuju na 1,76 milijardi eura.

Od 20 miliona eura, koliko je Ministarstvo javnih radova opredijelilo za Velje brdo, najveći dio odnosi se na izgradnju prateće infrastrukture i objekata. Za lokalnu infrastrukturu namijenjeno je 9,72 miliona eura, dok je za građevinske objekte planirano 9,42 miliona. Dodatnih 700.000 eura predviđeno je za konsultantske usluge, izradu projekata i studija, a 150.000 eura za ostale kapitalne izdatke.

Ova sredstva uvrštena su u budžetski program „Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj“, odnosno potprogram „Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata“.

Projekat Velje brdo predstavljen je javnosti u septembru 2024. godine, kada su ga, sedam dana prije lokalnih izbora u Podgorici, najavili premijer Milojko Spajić i ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

Iako je tada najavljivano da bi prvi stanari mogli da se usele sredinom 2026. godine, taj rok nije ispunjen. Projekat se trenutno nalazi u početnoj fazi operativne realizacije. Na predviđenoj lokaciji gradi se pristupni bulevar dužine 5,3 kilometra, koji bi trebalo da omogući saobraćajnu povezanost i komunalno opremanje budućeg naselja, piše „Dan“.

Paralelno se radi na izradi glavnog projekta za Blok A1, u kojem je planirana izgradnja oko 557 stanova. Prva etapa obuhvatiće šest stambenih zgrada sa približno 185 stanova, dvije podzemne garaže kapaciteta 384 parking mjesta, uređenje prostora, interne saobraćajnice i kompletnu prateću infrastrukturu.

Prema dostupnim procjenama, projektovanje kompletnog bloka A1 i izgradnja njegovog prvog dijela, sa 185 stanova, koštaće 48,46 miliona eura sa uračunatim PDV-om.

Iz Vlade su u prethodnom periodu više puta najavljivali da bi građevinske dozvole za prve objekte trebalo da budu izdate u decembru ove godine. Kada je riječ o početku useljavanja, kao novi rok pominje se kraj 2027. godine.