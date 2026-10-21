Tvrdnje o odustajanju od "Veljeg brda" su, kako naglašavaju, netačne.

Izvor: Printscreen/gov.me

Na budžetskoj poziciji za projekat "Velje brdo" i nakon izvršenog preusmjeravanja od 4.826.700 eura ostali su milionski iznosi, što je više nego dovoljno za početak radova i realizaciju planiranih aktivnosti, kazali su "Danu" iz Ministarstva javnih radova (MJR).

Taj resor je prethodno predložio da se 4,8 miliona eura, planiranih za izgradnju stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju Velje brdo, preusmjeri u druge namjene.

Kao razlog za preusmjeravanje sredstava navedeno je da je u toku izrada projektne dokumentacije za blok A1 i revizija idejnog rješenja hidrotehničke infrastrukture, kao i postupak pribavljanja građevinske dozvole za izvođenje radova na bulevaru.

"Dan" je pitao Ministarstvo da li imaju projekciju za koliko će biti odložen početak gradnje stanova na ovoj lokaciji, te s obzirom na najave da će gradnja stanova početi krajem ove godine, kakvi faktori su uticali da do toga ipak ne dođe. Iz resora ministarke Majde Adžović tvrde da odlaganja početka gradnje nema, niti je realizacija predmetnog projekta dovedena u pitanje.

"Kao što je Ministarstvo javnih radova i ranije isticalo prilikom obrazlaganja instituta preusmjeravanja budžetskih sredstava tokom godine, preusmjeravanje sredstava sa pojedinih projekata ne znači odustajanje od njihove realizacije. Riječ je o potrebi da se sredstva pravovremeno obezbijede za projekte koji se u datom trenutku nalaze u završnim fazama realizacije, u skladu sa njihovom dinamikom i potrebama finansiranja" kazali su "Danu" iz tog resora.

Tvrdnje o odustajanju od "Veljeg brda" su, kako naglašavaju, netačne.

"To najbolje potvrđuje činjenica da su na navedenoj budžetskoj poziciji, i nakon izvršenog preusmjeravanja, ostali milionski iznosi, a što je više nego dovoljno za početak radova i realizaciju planiranih aktivnosti. Ministarstvo javnih radova ostaje posvećeno realizaciji predmetnog projekta, uz jasno definisanu dinamiku i obezbijeđena sredstva za početak radova" poručuju iz Ministarstva javnih radova.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović kazao je u više navrata da će gradnja prvih stambenih zgrada na Veljem brdu početi u decembru. Taj projekat predstavljen je u septembru 2024, uoči podgoričkih izbora, kada su prva useljenja najavljivana za početak ove godine.

U martu su na Veljem brdu otpočeli pripremni radovi za pristupni bulevar u dužini od pet kilometara. Izgradnja bulevara, prema ugovoru, trebalo bi da bude završena do januara 2028. godine i koštaće oko 37 miliona eura sa PDV-om.