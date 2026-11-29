Albert Rijera je na isti želja Galatasaraja ako Okan Buruk dobije ponudu i ode u neku od Liga petice.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Pred derbi Galatasaraja i Bešiktaša u 13. kolu turske Superlige pojavila se informacija da turski velikan želi Alberta Rijeru. Turski portal "Fotospor" navodi da je uprava Galatasaraja prezadovoljna poslom koji radi Okan Buruk, ali da se sprema za život posle njega.

Nekadašnji vezista Galatasraraja, Bešiktaša i Intera počeo je da radi skoa trener 2013. godine i uglavnom je radio u manjim klubovima dok nije 2022. preuzeo Galatasaraj. Ima tri titule zaredom, jedan kup i jedan superkup osvojen sa svojim klubom. Odlično igra i u Evropi, ali se boje u Istanbuli da bi mogli da ga izgube.

Velikani iz Liga petice se interesuju za njega i ako 53-godišnji trener odluči da ode jedna od dve moguće opcije je i sadašnji trener Crvene zvezde Albert Rijera.

Ko su opcije?

Još jedan bivši fudbaler Galatasaraja Arda Turan je opcija ako Okan Buruk ode. Nekadašnji fudbaelr Atletiko Madrida i Barselone sa 100 nastupa za Tursku počeo je karijeru trenera u Ejupsporu, a zatim je preuzeo Šahtjor iz Donjecka. Druga opcija je - Rijera!

"Međutim, u ovom slučaju moglo bi da dođe do velikog iznenađenja. Albert Riera, koji trenutno vodi Crvenu zvezdu, tokom igračke karijere nosio je dres Galatasaraja. Četrdesetčetvorogodišnji trener želi da jednog dana predvodi ekipu iz Istanbula. Španski stručnjak je ove sezone sa Crvenom zvezdom odigrao 13 prvenstvenih utakmica. U tih 13 mečeva ostvario je 12 pobeda i jedan remi. Prosek bodova Alberta Riere iznosi 2,85! Njegov ugovor sa srpskim klubom važi do 30. juna 2028. godine. Španski trener je u Galatasaraju radio i kao pomoćni trener. Ukratko, ukoliko Galatasaraj jednog dana bude tražio novog trenera, Albert Riera biće među najozbiljnijim kandidatima", navodi turski portal.

(MONDO, N.L.)