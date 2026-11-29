Vještačenjem tragova iz stana na Savini, u kojem su pronađeni oružje, municija i eksploziv velike razorne moći, istražitelji su došli do DNK i otisaka prstiju koji, prema spisima istrage, pripadaju Andreju Tanaskovskom i Nikoli Drecunu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vještačenjem DNK uzoraka do kojih su istražitelji došli nakon analize tragova iz stana u kojem je krajem jula ove godine pronađen arsenal oružja, utvrđeno je da pripadaju Andreju Tanaskovskom i Nikoli Drecunu, navodi se u dokumentu iz istrage u koji je portal "Dan" imao uvid.

Ta vještačenja urađena su na osnovu proširene istrage čiji je osnovni predmet pokušaja ubistva Marka Ljubiše Kana, gdje je kao direktni izvršilac osumnjičen Andrej Tanaskovski. Iz dijela proširene istrage niko se osim Tanaskovskog ne dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Marka Ljubiše Kana. Istraga je proširena u odnosu na krivično djelo nedzovoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Istraga je proširena i u odnosu na nekoliko osumnjičenih zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Podsjećamo, u jednom stanu u Herceg Novom, naselje Savina, policija je tokom pretresa 29. jula 2026. pronašla veću količinu vatrenog oružja, municije, elektronske detonatorske kapisle i plastični eksploziv. Tokom pretresa, osim oružja i eksploziva, policija je pronašla i elektronske uređaje, među kojima i lovačku nadzornu kameru sa memorijskom karticom, čiji su sadržaji predmet posebnog informaciono-tehničkog vještačenja.

U okviru istrage saslušavani su i drugi osumnjičeni, a Tanaskovski je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, branio se ćutanjem povodom pronađenog oružja.

Prema dokazima prikupljenim tokom istrage, sa pojedinih predmeta izuzetih iz stana pronađeni su DNK i daktiloskopski tragovi koji, kako se navodi u spisima predmeta u koje je portal Dan imao uvid, upućuju na osumnjičene Andreja Tanaskovskog i Nikolu Drecuna. Tanaskovski i Drecun se prema evidenciji policije dovode u vezu sa "kavačkim" klanom.

Prema sumnjama istražitelja, stan je, po prethodnom dogovoru, fiktivno iznajmio S.S. za Nemanju Zurovca koji se prema evidenciji policije dovodi u vezu sa "kavačkim klanom".

U dokumentu iz istrage, navodi se da su osumnjičeni oružje, zajedno sa ostalim nedozvoljenim sredstvima, držali u spavaćoj sobi, ispod kreveta, u crnoj torbi sa natpisom „Adidas“ i drugim pakovanjima.

Prema nalazima Forenzičkog centra u Danilovgradu, pronađeno oružje bilo je funkcionalno i ispravno, dok je utvrđeno i da je iz pojedinih pušaka ranije pucano. U dokumentu je navdeneo da je posebno je značajan nalaz vještaka da je ručni raketni bacač bio kompletan, funkcionalan i sposoban za upotrebu.

Dalje se navodi da je hemijskim vještačenjem potvrđeno da materija pronađena u crnom PVC pakovanju predstavlja pentaeritritol-tetranitrat (PETN), poznat kao pentrit, koji pripada grupi brizantnih eksploziva velike razorne moći. Vještačenjem je, takođe, utvrđeno da su pronađene elektronske detonatorske kapisle ispravne.

Jedan od dokaza u istrazi odnosi se na DNK vještačenje kojim je biološki materijal Andreja Tanaskovskog pronađen na više predmeta izuzetih iz stana i oružju, navdeneo je u dokumentu u koji je portal "Dan" imao uvid.

"Naime, iz izvještaja o DNK-a vještačenju Forenzičkog Centra u Danilovgradu broj 1777/26-1 od 21.08.2026. godine, proizilazi da je biološki materijal okrivljenog Tanaskovski Andreja pronađen na pušci crne boje bez vidno istaknutog serijskog broja, sa natpisom „M16 A2", sa montiranom optikom crne boje i odgovarajućim okvirom u kojem se nalazi neodređen broj municije nepoznatog kalibra, koja je zatečena u crnoj PVC kesi, ispod kreveta u spavaćoj sobi desno od kupatila bliža ulaznim vratima stana, a koja je u izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta br. 371/26 označena kao trag br. 29, pušci crne boje sa utisnutim natpisom Thompson" i serijskim brojem 319096 sa odgovarajućim okvirom, koja je zatečena ispod kreveta u spavaćoj sobi desno od kupatila, bliže ulaznim vratima stana a u crnoj torbi sa natpisom „Adidas", koja je u izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta br. 371/26 označena kao trag br. 35, papirna kutija plave boje sa natpisom Handgun 45 Auto" sa plastičnim nosačem u kojem se nalazi 8 komada municije NN kalibra sa utisnutim natpisom 45 Auto" i jednim komadom municije sa natpisom IK 24", zatečena ispod kreveta u spavaćoj sobi desno od kupatila, bliže ulaznim vratima stana a u crnoj torbi sa natpisom Adidas", koja je u izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta br. 371/26 označena kao Trag br.40, papirno pakovanje sa natpisom 7.62 metak" u kojem se nalazi 5 komada municije NN kalibra sa utisnutim natpisom IK 1976", zatečeno ispod kreveta u spavaćoj sobi desno od kupatila, bliže ulaznim vratima stana a u crnoj torbi sa natpisom Adidas", koje je u izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta br. 371/26 označena kao trag br. 42.", navodi se u pomenutom dokumentu.

Iz dokumenta iz istrage dalje proizilazi da je daktiloskopskim vještačenjem utvrđeno da jedan trag papilarnih linija potiče od domalog prsta desne ruke Nikole Drecuna. Drecun se i dalje nalazi u bjekstvu.

Dodaje se da je istim vještačenjem utvrđeno je da još dva traga papilarnih linija potiču od Andreja Tanaskovskog – jedan sa kažiprsta, a drugi sa palca desne ruke.

Kako se navodi u dokumentu istrage, sumnja se da je N.T. predmetni stan izdao S.S., uz dogovor da se ne iznajmljuje direktno Nemanji Zurovcu, zbog njegovih navodnih veza sa kriminalnim grupama.

Prema spisima predmeta, N.T. je negirao izvršenje krivičnog djela, ali nije sporio da je vlasnik dva stana u Herceg Novom, uključujući i predmetni stan.

U spisima iz istrage je navedeno da S.S., koji je takođe negirao izvršenje krivičnog djela, nije osporavao da je iznajmio stan, ali nije želio da objašnjava okolnosti povdom prosljeđivanja stana.

N.T. i S.S. se prema evidenciji policije ne dovode u vezu sa kriminalnim klanom.