Za predsjednika Komisije kandidovan je Miloš Đuričković iz Evropskog saveza, a njegovu kandidaturu predložio je najveći odbornički klub, DPS. Đuričković je ujedno i inicijator formiranja ovog tijela.

Izvor: Skupština glavnog grada

Skupština Glavnog grada će na sjednici zakazanoj za 5. novembar formirati Komisiju koja će pratiti sprovođenje projekta „Velje brdo“ i nadzirati njegove efekte na razvoj Podgorice, uz poseban fokus na zaštitu interesa Glavnog grada.

Svoje predstavnike u Komisiju delegirali su svi odbornički klubovi, dok će tri mjesta pripasti predstavnicima nevladinog sektora. To su doktorica arhitekture Milica Vujošević iz KANA, magistrica biologije i ekologije Azra Vuković iz organizacije Green Home i ekonomista Miloš Vuković, koji djeluje u okviru CGO-a i Fidelityja, prenose Vijesti.

Pokret Evropa sad predložio je Gorana Miškovića, Demokrate Mitra Paunovića, dok će klub Nove srpske demokratije, SNP-a i Ujedinjene Crne Gore predstavljati Jelena Milošević. Demokratska narodna partija delegirala je Ivanu Mašković, Pokret za Podgoricu Dragutina Vučinića, a Evropski savez Miloša Đuričkovića.

Iz Demokratske partije socijalista predloženi su Vladan Arsović i Stefan Šaponjić, dok će Stranku evropskog progresa predstavljati Ilija Mugoša, Građanski pokret URA Miodrag Đuranović, a Preokret Mirza Krnić.

Za predsjednika Komisije kandidovan je Miloš Đuričković iz Evropskog saveza, a njegovu kandidaturu predložio je najveći odbornički klub, DPS. Đuričković je ujedno i inicijator formiranja ovog tijela.

Projekat „Velje brdo“ predviđa izgradnju velikog stambenog naselja sa oko 20.000 stanova. Do sada su ugovoreni radovi na izgradnji bulevara dužine pet kilometara, vrijedni 30,8 miliona eura, kao i izgradnja prvog stambenog bloka sa 185 stanova, za šta je ugovorena cijena od 40 miliona eura.

U obrazloženju Prostornog plana Podgorice, kojim je predviđeno novo naselje, navedeno je da će za izgradnju prateće infrastrukture biti potrebno oko 600 miliona eura. Međutim, članovi Savjeta za reviziju upozorili su da su procijenjeni troškovi potcijenjeni i da bi stvarna ulaganja mogla biti znatno veća.

Iako je početak gradnje prvih zgrada najavljivan za decembar ove godine, projekat još nema studiju održivosti niti elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je zakonski neophodan prije početka izgradnje. Istovremeno, rezultati hidrogeoloških istraživanja očekuju se tek u septembru naredne godine.

U obrazloženju odluke o osnivanju Komisije navodi se da je Vlada projekat predstavila kao jedan od ključnih razvojnih i socijalnih poduhvata za Podgoricu, čiji je cilj rješavanje stambenog pitanja građana, naročito mladih i socijalno ugroženih kategorija stanovništva, pišu Vijesti.

Ipak, u dokumentu Glavnog grada izražena je zabrinutost zbog nedovoljne transparentnosti u planiranju i finansiranju projekta, kao i zbog nejasno definisanih obaveza koje bi lokalna uprava trebalo da preuzme.

„Od kad je najavljen u jeku predizborne kampanje za lokalne izbore koji su održani u septembru 2024. godine u Podgorici, ovaj Projekat prati netransparentnost kako u pogledu načina finansiranja i planiranja, tako i u pogledu obaveza koje bi u njegovoj realizaciji imao Glavni grad Podgorica. Iz Vlade se javnosti saopštava da će troškovi komunalnog opremanja ovog novog gradskog naselja pasti na teret Glavnog grada, ali ne postoje projekcije koliko će to Glavni grad ukupno koštati i šta će konkretno biti njegove obaveze kada je riječ o projektu ‘Velje brdo’. Zabrinjava nedostatak analiza i informacija, kako će realizacija ovog projekta uticati na mogućnost budžeta Glavnog grada da obezbijedi podršku za izgradnju nove i investiciono održavanje postojeće komunalne infrastrukture na preostaloj teritoriji grada, na izdašnost vodoizvorišta Mareza i odvod za prečišćavanje otpada i fekalnih voda sa novog naselja”, navedeno je u opštinskom dokumentu.

Upozoreno je i da bi realizacija projekta, ukoliko ne bude adekvatno kontrolisana, mogla da proizvede dugoročne posljedice po prostorni i infrastrukturni razvoj Podgorice.

„Posebno zabrinjava činjenica da su započete aktivnosti na infrastrukturi, dok ključni elementi projekta nijesu transparentno predstavljeni javnosti i odbornicima u Skupštini Glavnog grada, uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu potrebnih studija i finansijsku konstrukciju. Takode, uprkos javno saopštenim rokovima, uključujući najave da će prva useljenja biti realizovana tokom 2026. godine, došlo je do očiglednog probijanja rokova, bez jasno definisanih novih vremenskih okvira. U takvim okolnostima, Skupština Glavnog grada ima obavezu da obezbijedi institucionalni nadzor nad projektom, jer se on realizuje od sredstava građana. Nedjelovanje bi značilo preuzimanje rizika daljeg prolongiranja projekta i dodatnog pogoršanja položaja građana”, navedeno je u obrazloženju.

Formiranjem Komisije Glavni grad nastoji da uspostavi institucionalni nadzor nad projektom čija bi realizacija mogla značajno uticati na gradski budžet, komunalnu infrastrukturu i dugoročno planiranje razvoja Podgorice.