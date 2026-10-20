Radna grupa privodi kraju izradu podzakonskog akta kojim će se definisati kriterijumi buduće podjele stambenih jedinica u naselju Velje brdo, kao i odrediti prioriteti u realizaciji projekta.

Izvor: Vlada Crne Gore

Cijena koštanja kvadratnog metra stana će ostati 1.000 eura, za prvu fazu izgradnje, kao što je i najavljeno.

To je odgovoreno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na čijem je čelu ministar Slaven Radunović, na pitanja “Vijesti” da li su pripremljeni kriterijumi po kojima bi se dodijeljivali stanovi na Veljem brdu, kada se očekuje da budu završeni, koje kategorije stanovništva će imati prioritet u raspodijeli stanova u prvoj fazi i po kojoj cijeni će moći da ih kupe, pišu Vijesti.

Na gradilištu bulevara za buduće naselje, koji treba da ide od starog puta od Podgorice za Spuž do vrha brda, juče su bila parkirana dva bagera, dok je tabla sa oznakom gradilišta bila na zemlji. Prošle godine je 11 članova kordinacionog tima za ovaj projekat dobilo naknade u ukupnom iznosu od 80 hiljada eura.

Iako bi gradnja prvih zgrada trebalo da počne u decembru, još nema studija o izvodljivosti tog projekta, rješavanju pitanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, o uticaju na izvorište Mareza, kao ni elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu bez kojeg po zakonu ne može početi izgradnja, prenose Vijesti.

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila informaciju o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Ministarstva javnih radova za ovu godinu, gdje se između ostalog sa stavke od 10 miliona eura za izradu projekata, infrastrukture i gradnje naselja na Veljem brdu uzima 4,8 miliona zbog toga što prema sadašnjoj dinamici radova neće biti potrošeni do kraja godine. To ne znači da Vlada odustaje od projekta sa kojeg preusmjerava novac, već samo da taj novac neće biti potrošen u toj godini, a da je na drugom mjestu potrebniji.

“U toku je izrada projektne dokumentacije za blok A1 i revizija idejnog rješenja hidrotehničke infrastrukture, kao i postupak pribavljanja građevinske dozvole za izvođenje radova na bulevaru”, navedeno je u obrazloženju zbog čega na projektu Velje brdo ove godine neće biti utrošeno planiranih 10 miliona eura već oko 5,2 miliona.

Specijalno policijsko odjeljenje, povodom projekta stambenog naselja Velje brdo, saslušalo je prije desetak dana ministra Radunovića i glavnu državnu arhitekticu Mirjanu Đurišić, po anonimnoj prijavi, pišu Vijesti.

Radunović je u aprilu ove godine najavio da očekuje da će dozvole za gradnju biti obezbijeđene u novembru ove godine, kao i da će izgradnja prvih zgrada početi u decembru, za kada je planirano i da objave konačne kriterijume za podjelu budućih stanova u ovom naselju. On je najavio da će prednost imati socijalno ugrožene porodice koje nemaju riješeno stambeno pitanje, kao i da će uslov biti da dobijeni stan ne mogu prodati u narednih 20 godina.

U martu 2026. godine ozvaničen je početak pripremnih radova na raščišćavanju terena za izgradnju bulevara za buduće naselje, koji su završeni do jula a koštali su 1,47 miliona eura.

Početkom avgusta ove godine danilovgradska kompanija “Eurozox” izabrana je da za 30,86 miliona eura izgradi bulevar za buduće naselje Velje brdo od pet kilometara sa pratećom infrastrukturom. Prema rokovima iz ugovora, ovaj bulevar bi bio završen do kraja januara 2028. godine.

Na tenderu za izradu Glavnog projekta Bloka A1 i izvođenje prve faze radova na stambenom kompleksu sa pratećom infrastrukturom stigla je jedna ponuda, koja je i prihvaćena, konzorcijuma koji predvodi preduzeće “Fidija”. Prema ovom ugovoru izgradnja prve faze od 185 stanova treba da bude završena do avgusta 2029. godine.

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da izvođač izgradi šest zgrada sa 185 stanova, od čega 79 stanova po 100 kvadrata i 106 stanova površine 60 kvadrata, što je ukupno 14.260 kvadrata neto površine svih stanova. Kada se ukupan iznos iz ugovora od 40.049.774 eura bez PDV-a podijeli sa brojem kvadrata neto stambenog prostora od 14.260, dobije se da troškovi izgradnje stambenih zgrada na ovoj lokaciji iznose 2.808 eura po kvadratu.

Tako da će prepremni radovi, gradnja bulevara i prvih 185 stanova, u naredne tri godine koštati državni budžet 72 miliona eura.

Za hidrogeološko istraživanje Mareze i Veljeg brda od Ministarstva javnih radova firma “Geoprojekt” iz Podgorice dobija 120 hiljada eura. Rezultati ovih istraživanja, prema ugovoru, biće poznati tek u septembru naredne godine. Istraživanje treba da pokaže da li postoji uticaj izgradnje naselja na Veljem brdu na izvorište Mareza. Idejnim rješenjem naselja predviđeno je da se prve zgrade naselja grade sa septičkim jamama, dok se ne riješi projekat izgradnje kanalizacione mreže od ovog naselja do uređaja za prečišćavanje u Botunu, koji bi prema ranijim rokovima trebalo da bude izgrađen do juna 2028. godine.

Podgorički Vodovod još radi analize kako da se obezbijedi dovoljno vode za snabdijevanje budućeg naselja, a da se ne ugrozi vodosnabdijevanje grada. U martu je formiran zajednički tim Ministarstva javnih radova i podgoričkog Vodovoda radi praćenja izrade studije rješenja za vodosnabdijevanje i otpadne vode ovog kompleksa, javljaju Vijesti.

Savjet za reviziju planskih dokumenata povodom nacrta izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Podgorice (PUP) prije dvije godine dao je niz primjedbi na mogućnost gradnje stambenog naselja - izgradnja novog naselja, grada na Veljem brdu, politička je odluka, a ne odluka struke; planiranje ovog naselja je u suprotnosti sa sadašnjim strategijama i ciljevima razvoja; podzemne vode u Veljem brdu i ispod njega su povezane sa Marezom a nije urađena analiza uticaja budućeg naselja na glavno gradsko izvorište, cijene izgradnje infrastrukture za buduće naselje su značajno potcijenjene, a neke će biti i za više desetina puta veće.

U tom planu je bilo navedeno da bi izgradnja infrastrukture za budući grad na Veljem brdu od 44 hiljade stanovnika mogla koštati 600 miliona eura. Ukupan projekat predviđen je na iznos od tri i po milijarde eura.

Rokovi za izgradnju prvih zgrada na Veljem brdu mijenjani su već nekoliko puta, iako je ideja o stambenoj izgradnji na ovoj lokaciji stara tek dvije godine.

U septembru 2024. godine, pred lokalne izbore u Podgorici, premijer Milojko Spajić i ministar Radunović su kazali da će prva useljenja u stanove na Veljem brdu biti sredinom 2026. godine.

Početkom ove godine Radunović je najavio da će izgradnja prvih zgrada početi u drugoj polovini ove godine, a da se prva usljenja mogu očekivati do kraja 2027. godine.

Rokovi su treći put promijenjeni u samom ugovoru o izgradnji, koji je potpisan u avgustu, gdje se navodi da prva faza od 185 stanova treba da bude završena do avgusta 2029. godine, pišu Vijesti.