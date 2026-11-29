Za sada nema informacija o tome da li su turisti svjesno odabrali put preko Krnova ili nijesu bili upoznati sa specifičnim vremenskim uslovima koji vladaju na ovom području.

Izvor: MEDIA BIRO

Nikšićki vatrogasci Zoran Radović i Janko Vučić sinoć su intervenisali na Krnovu, gdje su iz sniježnih nanosa izvukli vozilo sa stranim turistima koji su se našli u nevolji zbog otežanih vremenskih uslova.

Iako snijeg nije padao u velikim količinama, snažni udari vjetra, karakteristični za ovu visoravan, formirali su nanose koji su onemogućili dalje kretanje automobila.

Na poziv za pomoć reagovali su pripadnici nikšićke Službe zaštite i spasavanja Zoran Radović i Janko Vučić. Uz pomoć odgovarajuće opreme i užeta za vuču, uspjeli su da izvuku zaglavljeno vozilo i omoguće turistima da nastave putovanje, prenosi portal Onogošt.

Za sada nema informacija o tome da li su turisti svjesno odabrali put preko Krnova ili nijesu bili upoznati sa specifičnim vremenskim uslovima koji vladaju na ovom području.

Krnovo, visoravan smještena između Nikšića i Šavnika, poznato je po snažnim vjetrovima i čestim promjenama vremena. Zbog specifičnog položaja, čak i relativno slabe sniježne padavine mogu, pod uticajem vjetra, za kratko vrijeme stvoriti velike nanose i otežati, pa čak i potpuno blokirati saobraćaj.

Ovakve situacije nijesu rijetkost tokom jesenjih i zimskih mjeseci, kada vozače na ovom području često iznenade vremenske prilike, zbog čega pomoć moraju potražiti od nadležnih spasilačkih službi.

Zahvaljujući brzoj reakciji i intervenciji Radovića i Vučića, ovaj događaj završen je bez težih posljedica, a turisti i njihovo vozilo uspješno su izvučeni iz sniježnih nanosa.