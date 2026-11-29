Bjelopoljac je osumnjičen da je nakon kraće rasprave čekićem povrijedio zaposlenog u Željeznici Srbije, nanijevši mu prelom prsta i povrede glave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bjelopoljska policija je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, uhapsila A.R. iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

“Sumnja se da je A.R. ovo krivično djelo počinio juče, 28. novembra, oko 11.00 časova, dok se nalazio na radnom mjestu na Željezničkoj stanici u Bijelom Polju, kada je, upotrebom čekića, nanio teške tjelesne povrede G.R. iz Prijepolja, zaposlenom u Željeznici Srbije”, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako se sumnja, nakon kraće rasprave, A.R. je čekićem zamahnuo prema oštećenom, nanijevši mu povrede u vidu preloma prsta na ruci i oguljotine u potiljačnom dijelu glave.

“Nakon prikupljenih obavještenja i sprovedenih policijskih mjera i radnji, a po nalogu postupajućeg državnog tužioca, A.R. je lišen slobode i u zakonskom roku uz krivičnu prijavu priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje”, zaključuju u policiji.