Iako su gosti uredno uplaćivali rezervacije, novac nije “legao” na račun hotela, već je po svoj prilici preusmjeren.

Izvor: MONDO

Budvanski hotel “Tre canne” već dva mjeseca prolazi kroz pravu agoniju nakon što mu je hakovan nalog na platformi Booking.com, a osim što su praktično nevidljivi na toj platformi, sada su počele da pristižu fakture za isplatu obeštećenja gostima, iako novac od fantomskih aranžmana nikada nije legao na račun hotela.

“Nalog hotela i dalje je blokiran, a objekat se ne pojavljuje u pretrazi na platformi Booking.com. Zbog toga gosti ne mogu da pronađu hotel niti da rezervišu smještaj preko te platforme. Hotel svakim danom gubi mogućnost prodaje putem tog kanala i trpi štetu. Incident je prijavljen policiji 19. oktobra”, kazao je punomoćnik podogičke kompanije “Fab live”, koja gazduje hotelom, advokat Nikola Kavedžić.

Kako su “Vijesti” ranije objavile, budvanska policija ispituje ko je hakovao buking nalog hotela, zbog čega su menadžment i zaposleni bili suočeni sa tim da im se više desetina gostiju pojavi na recepciji, a njih gotovo 200 najavilo dolazak, među kojima su pojeidni zakupili sobe i na period od 40 dana, a aranžmani su plaćali po minimalnim cijenama od 15 do 17 eura za noćenje sa doručkom.

Iako su gosti uredno uplaćivali rezervacije, novac nije “legao” na račun hotela, već je po svoj prilici preusmjeren.

Zbog toga je podgorička kompanija “ Fab live” koja gazduje 14- spratnim hotelom kod Jadranskog sajma, nadomak gradskog šetališta na Slovenskoj plaži, podnijela krivičnu prijavu budvanskoj policiji, te uputila kompaniji Booking.com čije je sjedište u Amsterdamu, opomenu pred utuženje i zahtjev za hitno otklanjanje posljedica kompromitovanja naloga hotela i isplatu dospjelih sredstava.

Prema riječima Kavedžića, dok je hotelu onemogućeno da prima rezervacije, booking.com mu šalje obavještenja da je gostima izvršio povraćaj novca u ime hotela, a zatim hotelu ispostavlja račune za te iznose.

“Hotel ‘Tre Canne’ nije primio novac po osnovu spornih rezervacija i ta zaduženja hotel izričito osporava. Smatramo nedopustivim da Booking.com trošak povraćaja automatski prebacuje na hotel, a da mu prethodno ne dostavi dokaz o tome ko je primio prvobitnu uplatu i po kom osnovu upravo hotel treba da snosi taj trošak. Do danas Booking.com hotelu nije saopštio ko je primio sporne uplate, na koji račun su sredstva uplaćena, niti šta je konkretno preduzeo da utvrdi tok novca i odgovornost za nastalu situaciju”, naglasio je Kavedžić.

On kaže da “Tre canne” od Booking.com zahtijevaju da hitno omogući bezbjedan pristup nalogu i vrati hotel u pretragu i prodaju.

“Da obustavi naplatu spornih računa i za svaku pojedinačnu transakciju dostavi dokumentaciju o uplati, povraćaju i osnovu zaduženja. Ukoliko izostane konkretno postupanje, hotel će preduzeti odgovarajuće pravne korake radi osporavanja zaduženja i naknade pretrpljene štete”, zaključio je Kavedžić.

“Vijesti” su ranije objavile da je hotelu “ Tre canne” u ranim jutarnjim časovima 18. oktobra počeo da pristiže neuobičajeno veliki broj rezervacija po cijenama koje hotel nije odredio niti odobrio.

“Među njima su evidentirane ponude od približno 15 do 17 eura za noćenje sa doručkom, uključujući rezervacije za boravke do 40 dana. U policijskom zapisniku koji se smatra krivičnom prijavom zabilježene su i informacije o cijenama od 20 do 50 eura. Pokušaj zaposlenih da zatvaranjem raspoloživosti zaustave dalju prodaju nije pomogao kako bi spriječili priliv spornih rezervacija. Tokom istog dana ovlašćenim licima je onemogućen pristup nalogu, čime je hotel izgubio mogućnost da kontroliše cijene, raspoloživost i komunikaciju koja se odvijala preko kompromitovanog profila”, naveo je tada u dopisu pred utuženje, Kavedžić kompaniji Booking.om.

Operativna menadžerka i dva recepcionera su toga dana 30 puta kontaktirali korisničku podršku, koja je uputila predstavnike hotela na centralnu podršku u Holandiji.

“Uprkos ponovljenim upozorenjima i uvjeravanjima da će slučaj biti razmotren, nije blagovremeno obezbijeđena djelotvorna obustava spornih aktivnosti niti vraćena kontrola nad nalogom. Do 19. oktobra u 10 časova, što je navedeno i u prijavi Odjeljenju bezbjednosti u Budvi, primljeno je preko 600 takvih rezervacija. Uprava hotela navodi da je za dolazak bilo najavljeno preko 200 osoba. Zbog toga su nastali ozbiljni poremećaji rada recepcije, nezadovoljstvo gostiju i optužbe na račun hotela, iako hotel osporava da je odobrio sporne cijene i instrukcije za plaćanje. Postoje i navodi da su gostima dostavljani linkovi za plaćanje te da su pojedini iznosi naplaćeni. U ovom trenutku nije utvrđeno ko je za svaku transakciju stvarni primalac novca, jer hotel nije primio novac od rezervacija. Upravo zato nije prihvatljivo da se hotel automatski tretira kao primalac tih sredstava ili obveznik njihovog povraćaja”, naveo je tada Kavedžić.

“Tre canne” su incident prijavili Odjeljenju bezbjednosti Budva, a predstavnici hotela su svakodnevno pozivali Booking.com za podršku, više puta po danu, ali je podrška i obezbjeđenje sa njihove strane izostalo.

“Za svako zaduženje zahtijevamo identifikator rezervacije, vrijeme njenog nastanka i izmjena, iznos i valutu uplate, identitet primaoca sredstava u obimu dopuštenom zakonom, podatak ko je izvršio povraćaj i kome, dokaz transakcije i precizan ugovorni osnov regresiranja hotela. Ako je novac uplaćen trećem licu preko neovlašćenog linka, zahtijevamo da se ta okolnost izričito izdvoji i ispita”, zaključuje se u dopisu pred utuženje.

Iz Booking.com su odgovorili da im bezbjednost i sigurnost partnera i korisnika predstavljaju prioritet, prenose "Vijesti".

“Naši specijalizovani timovi koriste vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, pored drugih alata i ručnih procedura, ​​kako bi identifikovali sumnjivo ponašanje, otkrili anomalije i što je brže moguće blokirali prijetnje. U slučaju na koji ste nam skrenuli pažnju, možemo da potvrdimo da je nalog partnera koji nudi smještaj bio kompromitovan od strane sajber-kriminalaca. Ulažemo velike napore kako bismo osigurali da partner čiji je nalog ugrožen, kao i pogođeni putnici, dobiju neophodnu podršku. Naš tim za korisničku podršku dostupan je 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji, kako bi im pomogao oko pronalaženja alternativnog smještaja i povraćaja sredstava, ukoliko njihova finansijska institucija nije u mogućnosti da poništi transakciju”, naglasio je u odgovoru portparol kompanije Booking.com.

Kako su naglasili sajber-kriminal postaje sve sofisticiraniji i pogađa mnoge sektore.

“Nastavljamo da jačamo naše mjere prevencije i otkrivanja kako bismo smanjili rizike i zaštitili naše partnere i putnike”, navodi portparol kompanije.