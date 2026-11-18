Prva hipoteka na ove nekretnine zabilježena je još 2015. godine, kada je Kašćelan imao dug po osnovu poreza na nepokretnosti.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Dok Specijalno državno tužilaštvo (SDT) insistira na trajnom oduzimanju imovine Slobodana Kašćelana, pravosnažno osuđenog pripadnika kavačkog klana, Opština Budva ponovo je upisala hipoteku na osam njegovih stanova u naselju Komoševina, na izlazu iz grada.

Prema podacima iz lista nepokretnosti, u koji su „Vijesti“ imale uvid, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva upisala je hipoteku u ukupnom iznosu od 4.828,88 eura.

Mjera se odnosi na osam stanova površine 71, 48, 38, 34, 45, 37, 71 i 62 kvadratna metra, odnosno na ukupno 406 kvadrata stambenog prostora.

Ovo nije prvi put da lokalna uprava zbog neizmirenih obaveza prema opštini opterećuje Kašćelanovu imovinu. U katastarskoj evidenciji i dalje su evidentirane ranije hipoteke, među kojima je i ona iz jula 2023. godine, upisana zbog poreskog duga od 4.009,51 euro.

Prva hipoteka na ove nekretnine zabilježena je još 2015. godine, kada je Kašćelan imao dug po osnovu poreza na nepokretnosti.

Dodatna dva tereta upisana su u januaru 2022. godine. Jedno rješenje odnosilo se na dugovanja za 2018. i 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 9.576 eura. Od tog iznosa 6.331 euro odnosio se na porez na nepokretnosti, 1.466 eura na turističku taksu, dok je ostatak predstavljao kamatu.

Drugo rješenje obuhvatilo je poreske obaveze za 2020. i 2021. godinu, u iznosu od 3.608 eura. U evidenciji se navodi i da je 2018. godine ponovo upisana hipoteka, ovoga puta zbog duga od 15.284 eura.

„Vijesti“ su nedavno objavile da Specijalno državno tužilaštvo zahtijeva trajno oduzimanje najmanje 10.399 kvadratnih metara nekretnina koje povezuje sa Slobodanom Kašćelanom, Igorom Božovićem i Draganom Kneževićem, pravosnažno osuđenim pripadnicima kavačkog klana.

Tužilaštvo smatra da je riječ o imovini stečenoj kriminalnom djelatnošću. Kašćelan i Božović osuđeni su na jedinstvene kazne zatvora od po 13 godina, dok je Knežević osuđen na 11 godina.

Kako je saopšteno iz SDT-a, zahtjev za trajno oduzimanje obuhvata nekretnine na teritoriji Kotora, Tivta, Budve, Cetinja i Podgorice, kao i šumu na području Herceg Novog, za koju tužilaštvo tvrdi da pripada Kašćelanu, iako je formalno registrovana na drugu osobu.

Najveći dio imovine obuhvaćene zahtjevom odnosi se upravo na Kašćelana.

Među nekretninama koje SDT želi trajno da oduzme nalazi se njegova porodična kuća sa dvorištem u Dobroti, u okviru koje su evidentirana tri stana i garaža, ukupne površine 404 kvadratna metra.

Na spisku je i porodična stambena zgrada u Škaljarima, sa dva stana, dvije pomoćne zgrade, pašnjakom, livadom i njivom. Ukupna površina tog kompleksa iznosi 5.544 kvadratna metra.

Tužilaštvo zahtijeva i oduzimanje još jedne porodične kuće sa dvorištem u Dobroti, površine 229 kvadrata, koja se nalazi u Kašćelanovoj susvojini.

Predmet zahtjeva su i dva stana u Tivtu, ukupne površine 138 kvadrata, kao i osam stanova u Budvi, koji zajedno zauzimaju 406 kvadratnih metara.

Na spisku se nalazi i kuća na Njegušima, za koju SDT traži trajno oduzimanje, iako nije evidentirana u katastru nepokretnosti, zbog čega njena površina nije navedena u tužilačkom saopštenju.

Osim toga, tužilaštvo traži konfiskaciju šume površine 1.505 kvadratnih metara u Radovanićima, na području Herceg Novog. Prema navodima SDT-a, iako se ta parcela formalno vodi na drugu osobu, njen stvarni vlasnik je Kašćelan.

Kada se saberu pojedinačno navedene površine, zahtjev SDT-a obuhvata najmanje 8.226 kvadratnih metara nekretnina koje se dovode u vezu sa Kašćelanom. U taj zbir nije uračunata kuća na Njegušima, jer njena kvadratura nije poznata.