Projekat je planiran kao višegodišnji, za period 2025 – 2028. godine, sa procijenjenom vrijednošću investicije od 26.500.000,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom i dala saglasnost na tekst Sporazuma. Projekat je planiran kao višegodišnji, za period 2025 – 2028. godine, sa procijenjenom vrijednošću investicije od 26.500.000,00 eura, saopštili su iz Vlade Crne Gore.

Tehničku dokumentaciju za ovaj projekat je obezbijedio FSCG, Glavni grad i FSCG su nosioci građevinske dozvole, a Glavni grad korisnik eksproprijacije. Sporazumom se istovremeno utvrđuje da je Ministarstvo javnih radova nosilac realizacije Projekta. Sredstva za izvođenje radova obezbjeđuju se po modelu zajedničkog finansiranja: Ministarstvo javnih radova u iznosu od 95% ukupne ugovorene vrijednosti radova iz Kapitalnog budžeta Crne Gore, a Glavni grad u iznosu od 5% ukupne ugovorene vrijednosti radova iz svog budžeta.

"Projektovani objekat je spratnosti 2PO+P+6, njegova ukupna neto površina iznosi 29.209,25 m², dok ukupna bruto razvijena građevinska površina iznosi 31.666,90 m², od čega dvije podzemne etaže 13.932,91 m², a nadzemni dio objekta 17.733,99 m². U skladu sa FIFA i UEFA standardima, ukupan kapacitet tribine iznosi 6.100 mjesta, od čega 5.694 tribinska mjesta za gledaoce, 30 mjesta za lica smanjene pokretljivosti, 66 mjesta za novinare, od čega 42 sa stolovima, 260 mjesta u VIP loži i 50 mjesta za specijalne VIP goste, od čega je 20 mjesta organizovano u boksevima. Pored tribinskog prostora, projektovani su poslovni i komercijalni sadržaji, prostori za novinare i medije, konferencijska sala i miks zona, VIP i specijalni VIP sadržaji, TV studiji, ambulante, tehnički, servisni i drugi prateći prostori", kazali su iz Vlade.