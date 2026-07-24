Prema njegovim riječima, tom odlukom Vlada Crne Gore je samo potvrdila sve njegove optužbe da je Mujović već mjesecima uporno zamajavao javnost tvrdnjama da je projekat Istočne tribine potpuno spreman za gradnju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nakon više od 10 i po mjeseci potpunog mraka, ignorisanja i bježanja gradonačelnika Saše Mujovića od istine, Vlada Crne Gore je 23. jula 2026. godine, u skladu sa članom 10 Uredbe o Vladi, na telefonskoj sjednici povukla iznuđen potez i donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju spornog zemljišta radi izgradnje Istočne tribine.

To je saopštio direktor C.R.E.A.M. Montenegro PPP Alliance Darko Vlahović.

On je ocijenio da je to prvi direktan trijumf građanskog pritiska kroz konsultacije održane 22. i 23. jula 2026. godine sa Skupštinom Glavnog grada, prenose "Vijesti".

"I sama najava prije dva dana mog obraćanja o nastavku obmanjivanja građana povodom izgradnje Istočne tribine Gradskog stadiona iznudila je ekspresnu reakciju Vlade Crne Gore. Nakon više od 10 i po mjeseci potpunog mraka, ignorisanja i bježanja gradonačelnika Saše Mujovića od istine, Vlada Crne Gore je 23. jula 2026. godine, u skladu sa članom 10 Uredbe o Vladi, na telefonskoj sjednici povukla iznuđen potez i donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju spornog zemljišta radi izgradnje Istočne tribine", rekao je Vlahović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, tom odlukom Vlada Crne Gore je samo potvrdila sve njegove optužbe da je Mujović već mjesecima uporno zamajavao javnost tvrdnjama da je projekat Istočne tribine potpuno spreman za gradnju.

"...Te su pred građanima konačno morali da priznaju da imovinsko-pravni odnosi nisu bili riješeni. Traženjem građevinske dozvole za zemljište koje nije u vlasništvu Glavnog grada, gradonačelnik Saša Mujović je praktično pokušao divlju gradnju na tuđem zemljištu! Nastavljam sa razotkrivanjem svih nezakonitosti i manipulacija u vezi sa projektom Istočne tribine Gradskog stadiona do potpunog utvrđivanja odgovornosti", zaključio je, pišu "Vijesti".