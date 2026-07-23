Korisnik eksproprijacije biće Glavni grad Podgorica, dok će postupak sprovesti Uprava za nekretnine – Područna jedinica Podgorica.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore donijela je odluku kojom se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje Istočne tribine Gradskog stadiona.

Prema odluci, predmet eksproprijacije su četiri parcele ukupne površine 1.203 kvadratna metra, i to parcele od 47, 297, 36 i 823 kvadrata, prenose Vijesti.

Korisnik eksproprijacije biće Glavni grad Podgorica, dok će postupak sprovesti Uprava za nekretnine – Područna jedinica Podgorica.