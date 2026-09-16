Iz Komore poručuju da nije prihvatljivo da se odgovornost za nedovoljan obuhvat djece vakcinacijom prebacuje na pedijatre, niti da se njihov profesionalni integritet dovodi u pitanje paušalnim ocjenama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ljekarska komora Crne Gore pružila je punu profesionalnu i ljudsku podršku pedijatrima koji su, kako navode, izloženi pritiscima kroz javne nastupe i komentare, prenosi Dan.

Iz Komore poručuju da nije prihvatljivo da se odgovornost za nedovoljan obuhvat djece vakcinacijom prebacuje na pedijatre, niti da se njihov profesionalni integritet dovodi u pitanje paušalnim ocjenama.

„Neprihvatljivo je da se odgovornost za nedovoljan obuhvat djece vakcinacijom prebacuje na pedijatre ili da se njihov profesionalni integritet dovodi u pitanje paušalnim ocjenama da nijesu učinili dovoljno i da roditeljima ne pružaju odgovarajuće informacije“, saopštili su iz Ljekarske komore.

Kako ističu, medicinska praksa mora počivati na naučnim dokazima, stručnim smjernicama i kontinuiranoj procjeni koristi i rizika. To se, kako navode, odnosi i na vakcinaciju djece.

„Roditelji imaju pravo da dobiju jasne, potpune i naučno utemeljene informacije o koristima vakcinacije, kao i o mogućim neželjenim reakcijama i kontraindikacijama“, navodi se u saopštenju.

Iz Komore podsjećaju i na značaj vakcinacije u kontroli zaraznih bolesti, ističući da je zahvaljujući vakcinama niz smrtonosnih bolesti iskorijenjen ili značajno potisnut. Istovremeno, upozoravaju da smanjen obuhvat imunizacijom povećava rizik od ponovnog širenja bolesti i može ugroziti ne samo nevakcinisanu djecu, već i osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu primiti vakcinu.

U Ljekarskoj komori smatraju da je otvorena javna rasprava o vakcinaciji potrebna, ali naglašavaju razliku između ličnih uvjerenja i stavova zasnovanih na stručnim i naučnim dokazima, prenosi Dan.

Posebnu pažnju skreću na činjenicu da, prema njihovim navodima, u javnu raspravu nijesu bili uključeni pedijatri, naročito oni koji rade na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

„Upravo oni svakodnevno razgovaraju sa roditeljima, poznaju zdravstveno stanje djeteta, procjenjuju individualne okolnosti i neposredno učestvuju u sprovođenju imunizacije. Bez njihovog znanja i iskustva, rasprava o vakcinaciji djece ne može biti cjelovita“, ističu iz Komore.

Kako dodaju, povećanje obuhvata imunizacijom zahtijeva širu i kontinuiranu sistemsku podršku. To, između ostalog, podrazumijeva dovoljan broj zdravstvenih radnika, više vremena za razgovor i savjetovanje sa roditeljima, kontinuiranu stručnu edukaciju, ali i aktivnije uključivanje nadležnih institucija u informisanje javnosti.

Iz Komore podsjećaju da svaki ljekar podliježe stručnoj i etičkoj odgovornosti i da njegov rad mora biti podložan provjeri. Međutim, ističu da se profesionalni rad mora procjenjivati na osnovu činjenica, medicinske dokumentacije i propisanih procedura, a ne putem javnih prozivki i neargumentovanih ocjena.

„Etiketiranje, lične diskvalifikacije i optužbe bez dokaza nedopustivi su jer narušavaju ugled ljekara i povjerenje građana u zdravstveni sistem. Takav pristup ne doprinosi većem obuhvatu vakcinacijom niti zaštiti zdravlja djece“, navode iz Ljekarske komore.

Zbog toga, kako ističu, pedijatri, posebno oni sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite, treba da budu uključeni u svaku narednu javnu raspravu koja se odnosi na vakcinaciju djece, prenosi Dan.

„Njihovo učešće nije pitanje forme, već uslov da rasprava bude stručna, cjelovita i usmjerena na najbolji interes djeteta. Glas pedijatra mora se čuti svuda gdje se javno govori o zdravlju djece“, poručuju iz Komore.

Ljekarska komora Crne Gore najavila je da će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da štiti profesionalni integritet pedijatara koji svoj posao obavljaju savjesno, stručno i etički.