Legenda Crvene zvezde Moka Slavnić nije zadovoljan kako su "vječiti" odradili prelazni rok.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni košarkaš i trener Zoran Moka Slavnić blago rečeno nije oduševljen kako su Crvena zvezda i Partizan odradili posao preko ljeta. Ne dopada mu se politika dovođenja novih igrača i smatra da "vječiti" neće proći ništa bolje nego prošle sezone kada se uzmu u obzir nova pojačanja.

Ono što pozitivno ocjenjuje su promjene u upravi kluba i očekuje da Miloš Teodosić napravi razliku kada je u pitanju dovođenje novih igrača.

"Što se tiče novog stručnog štaba, mogu samo da kažem da od Teodosića mogu i imam pravo da očekujem dosta jer je to jedan od najvećih kreativaca, plejmejkera, u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. Pošto je takav, mogu da vjerujem da ima nos da vidi ko je dobar igrač – da se ne prave takve katastrofalne greške ili da one bar budu manje", rekao je Slavnić u intervjuu za "Basketball sphere" i nastavio:

"Želim mu uspjeh. Imali smo odličan odnos dok sam mu bio kratko trener. Sad mu želim puno sreće i nadam se da će da opravda tu kreativnost koju je imao kao igrač u ovoj novoj funkciji. Što se tiče Nikole Kalinića, napustio je to i želim mu sreću na novom početku."

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Zvezda i Partizan se utrkuju ko će više da pogriješi"

Slavnić je bio dosta kritičan prema Crvenoj zvezdi i Partizanu i ne vidi kako "vječiti" mogu da naprave iskorak u odnosu na prošlu sezonu.

"Pogledao sam ove dvije utakmice na turniru u Grčkoj. Nije problem što nisu uigrani, već ta 'kupovina na angro', kao da kupuješ jaja po 100 komada, ne prestaje… Da li se Teodosić pita za dovođenje igrača? Lično ne vjerujem jer ne bi bilo opet tolikog broja grešaka. Volio bih da ja griješim", kaže Moka i nastavlja:

"U kakvim god da sam ja odnosima sa Crvenom zvezdom to nikako ne utiče na moju ljubav prema njoj, kao jedinoj i najvećoj ljubavi još od moje mladosti. Tako da, procjena možda i bude pogrešna, ali na nju ni na koji način ne utiče to da li sam sa nekim u dobrim odnosima ili nisam. Ne djeluje mi sve to ništa bolje nego prošle godine. Crvena zvezda i Partizan se utrkuju ko će više da pogriješi."

Koga je dovela Zvezda, a koga Partizan?

Vidi opis Moka Slavnić ocrnio Zvezdu i Partizan: "Kupuju igrače kao jaja na pijaci" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda je krenula sa dovođenjem Krisa Džounsa koji je direktna zamjena za Kodija Milera-Mekintajera. Nik Vajler-Beb je poslije njega najzvučnije pojačanje, nakon što mu je propao posao sa Asvelom. Njemački reprezentativac David Kramer je došao kao pouzdani šuter i defanzivac, dok je Patrik Boldvin stigao pravo iz NBA lige. Džonatan Motli je pojačao reket, a među pojačanjima su i dvojica Srba - Vojin Medarević i Andrej Bjelić.

Što se tiče Partizana, oni su ponovo promijenili gotovo kompletan tim. Itan Tompson je, može se reći, najzvučnije pojačanje, a tu je i bivši dvojac Virtusa Luka Vildoza i Alesandro Pajola. Za Kevarijusa Hejsa je rezervisana uloga prvog centra, dok je Derek Vilis na četvorki. Lamar Stivens i Kajl Olmen su takođe nove uzdanice Đoana Penjaroje, a u klub se vratio i reprezentativac Srbije Nikola Tanasković.