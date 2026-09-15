Protest pod nazivom "Djeca imaju pravo na vrtić. Roditelji imaju pravo na izbor" počeo je u 10 sati, kada je i zakazana javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Protest roditelja ispred Ustavnog suda u Podgorici, koji smatraju da država ne bi smjela da uslovljava pristup predškolskom obrazovanju vakcinalnim statusom djeteta je završen.

Protest pod nazivom "Djeca imaju pravo na vrtić. Roditelji imaju pravo na izbor" počeo je u 10 sati, kada je i zakazana javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima.

Mogu se vidjeti transparenti na kojima piše "Djecu vam ne damo", “Od kada su političari doktori”, “Svi smo mi Vesko”, “Čija su naša đeca”…

Jedan od roditelja Nebojša Janjević je rekao da ako kojim slučajem Ustavni sud donese odluku da je zakon u redu i da će se sprovoditi kao takav, tu tačka nije stavljena, pišu "Vijesti".

"Skupština ima pravo da izmijeni zahtjev", rekao je.

On je kazao da ima sukobljenih stavova, i kazao je da ne tvrde da je uzrok autizmu MMR vakcina.

"Mi samo preispitujemo te stavove", poručio je on.

Predstavnica Nevladine organizacije (NVO) “Luča slobode” Anđela Anđić je rekla da joj je žao što je Ustavni sud donio odluku sa ne mogu da prođu ka sudijama i struci.

“Sa ove strane će se uvijek osjećati sloboda”.

Poručila je da su vidjeli da je borba sa vjetrenjačama. Rekla je da neće gubiti nadu, već da će nastaviti borbu.

Doktor Samir Kurtćehajić zahvalio se roditeljima na podršci skupu. Istakao je da se obraća kao slobodan građanin, dodajuci da nije protiv vakcinacije.

Kazao je da su mehanizmi pretjerani, jer ne postoji okolnost koja bi opravdala sprovođenje procedura.

Ocijenio ih je diskriminatornim i kontraproduktivnim.

"Ugroženo je psihičklo i socijalno udravlje djece…", rekao je.

Iako je dio roditelja počeo da se razilazi, organizatori protesta su rekli da će ostati ispred Ustavnog suda do kraja javne rasprave.

Javna rasprava u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, održava se u Ustavnom sudu.

Iz te ustanove je ranije saopšteno da će biti raspravljano o odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama neophodno da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju.

Iz Ustavnog suda su najavili da će na javnoj raspravi učestvovati predstavnici nevladinih organizacija Udruženje Roditelji i Alternativa Crna Gora, koje su podnijele inicijative, prenose "Vijesti".

"Podnosioci smatraju da osporeno zakonsko rješenje nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima. Između ostalog, tvrde da se njime djeci ograničava pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju i da takvo ograničenje ljudskih prava nije srazmjerno cilju koji se želi postići", naveli su iz Ustavnog suda.

Oni su rekli da će u javnoj raspravi učestvovati i predstavnici Ministarstva zdravlja.

Kako su naveli, stručna mišljenja iznijeće epidemiolog i predstavnik Instituta za javno zdravlje Dragan Laušević, epidemiolog i predstavnik UNICEF-a Senad Begić, koordinatorka UNICEF-ovog programa za praćenje prava djeteta Nela Krnić i šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović.

Iz Suda su rekli da će na javnoj raspravi učestvovati i stručnjakinja za međunarodno pravo i prava djeteta Nevena Vučković Šahović i psihološkinja i stručnjakinja za razvojnu psihologiju, psihologiju porodice i rani razvoj djece, Ivana Mihić.

“Za potrebe javne rasprave i odlučivanja, uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope kroz zajednički program „Horizontal Facility“, angažovan je i međunarodni ekspert za analizu uporednih zakonskih rješenja u državama članicama Savjeta Evrope”, kazali su iz Suda.

Oni su pozvali sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju.

Iz Ustavnog suda su rekli da, zbog ograničenog kapaciteta sale i prostornih uslova u kojima taj sud radi, fizički nije moguće omogućiti prisustvo građana.

“Ustavni sud poštuje pravo građana na mirno okupljanje i izražavanje stavova i razumije interesovanje onih koji će se okupiti ispred zgrade Suda. Sud ih poziva da svoje stavove izraze mirno i bez ometanja javne rasprave”, navodi se u saopštenju.