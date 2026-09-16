Današnja odluka suda ponovo je otvorila pitanje brojnih priznanja koja je Tači dobijao u regionu, među kojima je i status počasnog građanina Ulcinja, koji mu je dodijeljen prije više od 11 godina.

Izvor: YouTube/Printscreen/Dejan Dimitrijevic

Prvostepenom presudom Specijalnog suda u Hagu, bivši predsjednik Kosova i nekadašnji politički lider OVK Hašim Tači osuđen je danas na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Istom presudom oslobođen je dijela optužbi koje su se odnosile na zločine protiv čovječnosti, prenosi CdM.

Presuda nije pravosnažna, a Tači je tokom cijelog postupka negirao optužbe. Očekuje se žalbeni postupak.

Današnja odluka suda ponovo je otvorila pitanje brojnih priznanja koja je Tači dobijao u regionu, među kojima je i status počasnog građanina Ulcinja, koji mu je dodijeljen prije više od 11 godina.

Tači je 4. aprila 2015. godine, zajedno sa tadašnjim premijerom Albanije Edijem Ramom, proglašen počasnim građaninom Ulcinja. Priznanja su im uručena na svečanoj sjednici povodom Dana Opštine, a ukaz je potpisao tadašnji predsjednik Opštine Ulcinj Fatmir Đeka, koji je danas ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore.

Đeka je tada odluku obrazložio zaslugama Tačija i Rame za, kako je saopšteno, razvoj dobrosusjedskih odnosa, regionalnu saradnju i unapređenje položaja Albanaca u Crnoj Gori.

Dan uoči svečane sjednice Đeka je kazao da je odluka donijeta nakon konsultacija sa albanskim nacionalnim partijama. Kao jedan od razloga za dodjelu priznanja pominjani su i interesi Ulcinja u oblasti ekonomije i turizma, posebno imajući u vidu veze sa Kosovom i Albanijom, kao i činjenicu da se u tim državama školuje značajan broj Albanaca iz Crne Gore.

Prilikom prijema priznanja Tači je zahvalio Crnoj Gori na odnosu prema kosovskim izbjeglicama tokom 1998. i 1999. godine. Tada je posebno istakao da je Crna Gora u tom periodu prihvatila veliki broj ljudi sa Kosova, piše CdM.

Odluka da Tači bude proglašen počasnim građaninom Ulcinja, međutim, još tada je izazvala političke polemike.

„Vijesti“ su objavile da je Skupština Opštine Ulcinj bila zaobiđena u procesu donošenja odluke, odnosno da je odluku donio predsjednik Opštine Fatmir Đeka.

Tadašnji potpredsjednik GP URA i poslanik Dritan Abazović ocijenio je da je takva odluka problematična, navodeći da se Skupština Opštine nije izjašnjavala o dodjeli priznanja, iako je, prema njegovom tumačenju, bila nadležna za takvu odluku. Abazović je tada kritikovao i to što, kako je naveo, nijesu bili jasno definisani kriterijumi za nominaciju.

Kritike su stizale i iz drugih tada opozicionih partija. Milun Zogović iz Demokratske narodne partije tvrdio je da je Đeka odlukom mimo zvaničnih institucija prekoračio svoja ovlašćenja.

U vrijeme dok je Tači bio na čelu Vlade Kosova, odnosi između Podgorice i Prištine bili su bliski. Crna Gora priznala je nezavisnost Kosova 2008. godine, dok su diplomatski odnosi dvije zemlje uspostavljeni 15. januara 2010.

Tači je u više navrata javno govorio o dobrim odnosima sa Crnom Gorom. U junu 2013. godine odnose dvije države opisao je kao primjer dobrosusjedstva u regionu, zahvaljujući Crnoj Gori na podršci Kosovu i odluci da prizna njegovu nezavisnost.

U septembru iste godine Tači se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sastao sa tadašnjim crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Tema razgovora bili su produbljivanje međudržavne i ekonomske saradnje, kao i regionalna pitanja.

Tači je u februaru 2014. godine razgovarao i sa tadašnjim ministrom vanjskih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem. Među temama sastanka bili su bilateralni odnosi, evropske integracije, kao i politička, ekonomska, socijalna i kulturna saradnja.

Kao predsjednik Kosova, Tači je u februaru 2019. godine razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije. Zvanična stranica Vlade Crne Gore taj susret navodi među bilateralnim kontaktima na najvišem nivou, piše CdM.

Prvostepena presuda Specijalnog suda u Hagu sada je ponovo u fokus stavila pitanje statusa koji je Tači dobio u Ulcinju.

Za sada, međutim, nema zvanične najave da će Opština Ulcinj preispitivati odluku iz 2015. godine niti da će pokrenuti postupak za eventualno oduzimanje statusa počasnog građanina.

Ni Fatmir Đeka ni Opština Ulcinj nijesu se, do objavljivanja ovog teksta, oglasili povodom mogućeg preispitivanja tog priznanja nakon današnje presude u Hagu.

Ostaje otvoreno pitanje da li će prvostepena presuda protiv Tačija pokrenuti i institucionalnu raspravu u Ulcinju o odluci donesenoj prije više od decenije, kao i o proceduri po kojoj je tada status počasnog građanina dodijeljen.