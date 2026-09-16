Savjet je, takođe, konstatovao prestanak sudijske funkcije Srđanu Zekoviću, sudiji Suda za prekršaje u Podgorici, na njegov lični zahtjev.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sudski savjet je na današnjoj sjednici donio odluke o izboru i raspoređivanju ukupno 14 sudija osnovnih sudova, saopšteno je iz ovog tijela.

Na osnovu plasmana na Rang listi i izjašnjenja kandidata, a po javnom oglasu broj 01-1058/25, izabrano je i raspoređeno 12 sudija u osnovne sudove centralne i južne regije, prenosi CdM.

Suzana Lalović i Jelena Ćeranić raspoređene su u Osnovni sud u Herceg Novom, dok će Ksenija Vuksanović i Ana Šofranac sudijsku funkciju obavljati u Osnovnom sudu u Nikšiću.

U Osnovni sud u Herceg Novom raspoređeni su i Ana Nikčević, Miloš Petrović i Milica Radovanović. Alan Hadžajlić i Ana Krivokapić raspoređeni su u Osnovni sud u Baru.

Nemanja Pejović, Nikoleta Golubović i Nikola Rakočević biće raspoređeni u Osnovni sud u Kotoru.

“Kandidati Krunić Vasilije, Bujić Slađana i Muzurović Aldina ostaju neraspoređeni do izbora za sudije osnovnih sudova.”

Po drugom javnom oglasu, broj 01-1686/25, Savjet je donio odluke o izboru i raspoređivanju još dvije sudije. Bojana Fatić raspoređena je u Osnovni sud u Bijelom Polju, dok će Marija Popivoda biti raspoređena u Osnovni sud u Rožajama.

Savjet je, takođe, konstatovao prestanak sudijske funkcije Srđanu Zekoviću, sudiji Suda za prekršaje u Podgorici, na njegov lični zahtjev.

Na sjednici je razmatran i predlog logotipa, kao i knjiga standarda za sudove koji se odnose na korišćenje postojećeg portala sudovi.me i pripremu novog portala.

“Nakon razmatranja predloga logotipa i knjige standarda za sudove koji se odnose na primjenu postojećeg portala sudovi.me i pripreme izrade novog portala, Savjet je dao saglasnost da se isto dostavi predsjednicima sudova, kako bi u saradnji sa PR Službom Vrhovnog suda postepeno započeli sa primjenom pravila definisanih knjigom standarda”, navodi se u saopštenju.

Sudski savjet je usvojio i Vodič za pristup informacijama u posjedu Sudskog savjeta Crne Gore, koji je usklađen sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Cilj je da se fizičkim i pravnim licima omogući efikasniji pristup informacijama u posjedu Savjeta, piše CdM.

Određen je i službenik zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, dok će Vodič, u skladu sa zakonom, biti objavljen na portalu Sudskog savjeta.

Savjet je razmatrao i zahtjev Mladena Paunovića, sudije Osnovnog suda u Podgorici, za davanje mišljenja u skladu sa članom 102 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

“Postupajući po zahtjevu Mladena Paunovića, sudije Osnovnog suda u Podgorici za davanje mišljenja u smislu člana 102 zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Savjet je dao saglasnost da sudija Paunović može učestvovati u svojstvu predavača na obuci koju organizuje Privredna komora Crne Gore na temu “Pravni okvir za primjenu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti'”, zaključuje se u saopštenju.