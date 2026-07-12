Direktor Specijalne bolnice „Vaso Ćuković“ saopštio da je od 17 primljenih pacijenata jedna osoba preminula uprkos reanimaciji.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Nakon današnje teške saobraćajne nesreće u mjestu Lipci, direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ Dino Pagnacco kazao je da se pet osoba nalazi na intenzivnoj njezi, dok je devet zadobilo teške povrede, prenosi Pobjeda.

Kako je naveo, u bolnicu je nakon nesreće primljeno ukupno 17 pacijenata.

„Danas oko 14 sati sukcesivno su primani u našu ustanovu politraumatizovani pacijenti iz saobraćajnog udesa koji se desio iznad Risna, u rejonu Lipaca. Primljeno je ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na liječenju u našoj ustanovi. Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba preminula usljed teških tjelesnih povreda unutrašnjih organa“, kazao je Pagnacco za Pobjedu.

Podsjećamo, iz Uprave policije ranije je saopšteno da je u saobraćajnoj nesreći u Lipcima jedna osoba poginula, dok je 16 putnika povrijeđeno. Preliminarni podaci ukazuju da su mogući uzrok nesreće premor i pospanost vozača.