Povrijeđeni maloljetnici u sudaru motora i automobila u Novom Pazaru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvojica maloljetnika zadobila su povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Novom Pazaru, saznaje "Sandžak Danas". Sudar motora i automobila marke "Mercedes" dogodio se večeras u naselju Miščiće oko 19.10 časova, a povrijeđeni su maloljetnici koji su bili u automobilu.

Prema prvim informacijama, motocikl je iz zasad nepoznatog razloga udario u automobil. Povrijeđena su dvojica maloljetnika, jedan je rođen 2010. godine, a drugi 2011. godine.

Na lice mjesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći. Nakon ukazane prve pomoći, maloljetnici su prevezeni u Opštu bolnicu Novi Pazar radi daljeg liječenja i dijagnostike.