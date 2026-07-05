Sedam osoba, uključujući troje djece, povrijeđeno je u sudaru dva putnička vozila kod Niša. Povrijeđeni su prevezeni u Klinički centar Niš, a prema prvim informacijama nisu životno ugroženi.

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Sedam osoba, među kojima troje djece, povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nezgodi kod Niša, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prenosi Telegraf, pozivajući se na Tanjug.

Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Niš, a prema prvim informacijama nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika.

Do saobraćajne nezgode na putu kod Niša došlo je oko 14.55, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila niških registarskih oznaka marki "reno" i "alfa romeo".

Uviđaj je u toku, a saobraćaj u prekidu. O saobraćajnoj nezgodi obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.