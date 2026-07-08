Povrijeđeni su nakon nezgode transportovani u cetinjsku bolnicu, gdje im je ukazana medicinska pomoć

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Večeras oko 19.46 časova na magistralnom putu Cetinje–Budva, u mjestu Brajići, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije potvrđeno je za portal Dan da je u udesu učestvovalo jedno putničko vozilo.

Povrijeđeni su nakon nezgode transportovani u cetinjsku bolnicu, gdje im je ukazana medicinska pomoć.

Za sada nije poznat stepen njihovih povreda, niti okolnosti koje su dovele do saobraćajne nezgode.