Povrijeđeni su nakon nezgode transportovani u cetinjsku bolnicu, gdje im je ukazana medicinska pomoć
Večeras oko 19.46 časova na magistralnom putu Cetinje–Budva, u mjestu Brajići, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene četiri osobe.
Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije potvrđeno je za portal Dan da je u udesu učestvovalo jedno putničko vozilo.
Povrijeđeni su nakon nezgode transportovani u cetinjsku bolnicu, gdje im je ukazana medicinska pomoć.
Za sada nije poznat stepen njihovih povreda, niti okolnosti koje su dovele do saobraćajne nezgode.