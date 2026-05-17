NVO Građanska akcija tvrdi da se u Glavnom gradu koristi najmanje 67 planskih dokumenata koji su prestali da važe

Predstavnik budvanske nevladine organizacije Građanska akcija Božidar Vujičić saopštio je da premijer Milojko Spajić i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izgrađuju Glavni grad na osnovu najmanje 67 planskih dokumenata za koje je, kako tvrdi, Ustavni sud Crne Gore utvrdio da su prestali da važe, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, Vujičić je naveo da se u e Registru planskih dokumenata Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine mogu pronaći planski dokumenti na osnovu kojih se, kako tvrdi, i dalje naplaćuju komunalije i izdaje dokumentacija za izgradnju objekata.

“Ko god ima vremena može jednostavno da u e Registru planskih dokumenta na sajtu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nađe 67 planskih dokumenata na osnovu kojih gradonačelnik Mujović naplaćuje komunalije, a nadležne službe izdaju dokumentaciju za izgradnju objekata, što radi i nadležno ministarstvo za veće objekte, suprotno pravosnažnoj i izvršnoj odluci Ustavnog suda”, istakao je Vujičić.

Vijesti prenose i da je Vujičić kazao kako se “istekli planovi koji ne mogu da proizvode pravno dejstvo koriste bez pravnog osnova”, te da je takva praksa, prema njegovim riječima, nastavljena na osnovu stručnog uputstva iz 2014. godine.

On je pozvao predstavnike Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori da provjere njegove navode, kako bi, kako je rekao, utvrdili na koji način Crna Gora poštuje pravosnažne odluke Ustavnog suda i uređuje prostor.

“Gospodine Spajiću i gospodine Mujoviću trebalo bi da se postidite ako su vam poznate ove činjenice, a ako nijeste upoznati sa činjenicama, morate hitno da prestanete sa praksom stvaranja prava bez pravnog osnova”, poručio je Vujičić.