Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je u intervjuu za RTV Podgorica kazao da je rekonstrukcija centralnog gradskog trga apsolutni prioritet, te da su na korak od dobijanja građevinske dozvole za izgradnju istočne tribine stadiona pod Goricom.

Gradonačelnik je podsjetio da ga je kada je stupio na poziciju, koju je preuzeo 30. decembra 2024., sačekao veliki broj nerealizovanih projekata i da je u Podgorici postojala nasušna potreba za velikim brojem projekata, kako bi kvalitet grada bio na većem nivou.

“Dovoljno je napomenuti da me je sačekalo neriješeno pitanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – krucijalno pitanje, jer je to projekat koji praktično drži ključeve razvoja grada u svojim rukama. Mi želimo da se Podgorica razvija. Sečekao me i nezavršeni Bulevar Veljka Vlahovića, Bulevar Vojislavljevića, koji je egzistirao samo u političkim kampanjama i pričama, koji datiraju još od 2006. godine i priznanje tadašnjih vlasti da to nisu mogli realizovati zbog komplikovanog procesa eksproprijacije, nedostatka sredstava u kapitalnom budžetu. Projekat koji je postojao samo u pričama je i Trg Božane Vučinić, Ulica Branka Ćopića u Zagoriču. Dočekao me je i Stadion pod Goricom koji je bio praktično van upotrebe. Izuzetno veliki broj problema, uz veoma lošu putnu infrastrukturu u seoskim djelovima Podgorice, a sve je to mozaik koji govori o jednoj prilično nelagodnoj poziciji sa koje sam startovao i sa koje sam trebao pružiti rezultate i ispuniti obećanja građanima”, istakao je Mujović.

Kada je riječ o realizaciji projekata u Glavnom gradu, gradonačelnik je podsjetio da je prije dva dana potpisan ugovor o izgradnji Trga Božane Vučinić.

“Pet mjeseci imamo za rad glavnog projekta i revizije. Nakon toga idemo u proces izgradnje trga sa podzemnom garažom sa oko 400 parking mjesta. Idemo ka tome da centar grada bude pješačka zona. Radimo i ulažemo napore na realizaciji projekta istočne tribine gradskog stadiona, to je jedan od preuzetih projekata iz prošlosti. Očekivao sam da ćemo već dobiti građevinsku dozvolu. Jedan od problema je bilo usklađivanje glavnog projekta sa eurokodovima, što smo uspješno riješili. Drugi problem su nerješeni procesi eksproprijacije. Nije riječ o eksproprijaciji sa stanarima, već su to vlasništva preduzeća koja datiraju još iz SFR Jugoslavije. Na korak smo od stvaranja uslova da dobijemo građevinsku dozvolu”, naveo je Mujović za RTV Podgorica.

On je kazao da su u toku radovi u Njegoševoj ulici koja će biti pješačka zona, kao i da je završen je krak Ulice slobode koji je pješačka zona.

“Poslije praznika ćemo nastaviti rekonstrukciju Ulice slobode i Vučedolske ulice. U toku su radovi na Ulici Branka Ćopića. U toku je asfaltiranje 12 kilometara puteva u Piperima. Uskoro ćemo asfaltirati puteve i u Lješanskoj nahiji, koji su u izuzetno lošem stanju“, istakao je Mujović.

Mujović ocjenjuje da je najvažniji projekat projekat rekonstrukcije centralnog gradskog trga.

„Gradski trg onakav kakav je sada ne valja. Cilj je da dobijemo kvalitetno rješenje koje će se realizovati. Bitno je da što prije krenemo da radimo i da radimo etapno. Trg bi trebalo poravnati, fontana se nije pokazala kao efikasno rješenje, ona je toliko oštećena da bi u nju trebalo uložiti 300.000 eura da bi se vratila u normalno stanje. Pri organizaciji događaja, ormari koji napajaju strujom tu fontanu služe za priključivanje bina, a fontana je sada neupotrebljiva“, pojasnio je gradonačelnik za RTV Podgorica.

Kada je riječ o TC Ražnatović, on navodi da se razmatra rušenje tog objekta, ali da je to samo jedna od ideja.

„Takođe, postoji mišljenje da bi on mogao da se renovira i da to bude jedan ukras grada. Parking prostor na Trgu Balšića nije dobro rješenje, postoji i ideja o podzemnoj garaži, ali je pitanje da li time šaljemo poruku da li želimo centar grada bez automobila ili ih ohrabrujemo da dođu automobilom do centra grada. Ako pravite podzemnu garažu ispod gradskog trga, svaka garaža mora imati ventilaciju. Time bismo trg opteretili neuglednim objektima. Ako bismo pravili podzemnu garažu, ja smatram da bi to bolje bilo uraditi na Trgu Balšića“, naveo je Mujović.

Kada je riječ o gradskim sekretarijatima, po njegovoj ocjeni, oni jako dobro funkcionišu.

„Sekretarijat za socijalni rad, za preduzetništvo i za poljoprivredu imaju veće budžete i veći broj programa za raspodjelu tih sredstava. Sekretarijat za socijalno staranje podržava podstanare, beskućnike, subvencioniše produžene boravke. Moram biti zadovoljan angažovanjem svih sekretara i sekretarijata“, istakao je Mujović.

On navodi da su gradska preduzeća u zoni pozitivnog poslovanja.

„Vodovod je posle više godina izašao iz krize, Čistoća još uvijek ima probleme koji su iz prošlog perioda, ali su se značajno osavremenili. Parking servis je poslovao sa pozitivnim rezultatom, a Putevi daju veliki doprinos razvoju Podgorice“, zaključio je Mujović.