Nakon više smrtnih slučajeva u Bavarskoj, potvrđena infekcija Borninim virusom u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji

Nakon više smrtnih slučajeva u Bavarskoj, Bornin virus prvi put je potvrđen i na sjeveru Njemačke, gdje je registrovan slučaj infekcije u saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija.

Lokalne zdravstvene vlasti saopštile su da je infekcija potvrđena u okrugu Ludvigslust-Parhim, nakon što je slučaj tokom maja verifikovao Državni zavod za zdravstvo i socijalna pitanja (LAGuS).

Detalji o zaraženoj osobi nijesu objavljeni, uključujući godine i trenutno zdravstveno stanje pacijenta.

Bornin virus smatra se veoma rijetkom, ali izuzetno opasnom infekcijom koja izaziva tešku upalu mozga i u velikom broju slučajeva završava smrću ili ozbiljnim neurološkim posljedicama.

Bolest obično počinje simptomima poput glavobolje, temperature i opšte slabosti, ali se stanje može brzo pogoršati. Nakon nekoliko dana kod pacijenata se mogu javiti konfuzija, problemi sa govorom, epileptični napadi i koma.

Trenutno ne postoji vakcina protiv Borninog virusa, a u Njemačkoj se godišnje registruje manje od deset slučajeva. Većina infekcija do sada je zabilježena u Bavarskoj, gdje su ove godine dvije osobe preminule od posljedica bolesti.

Prema podacima bavarskih zdravstvenih vlasti, gotovo svi potvrđeni slučajevi infekcije virusom BoDV-1 bili su fatalni, dok su samo četiri osobe do sada preživjele bolest, uz teška trajna neurološka oštećenja kod pojedinih pacijenata.

Glavni prenosilac virusa je poljska rovka, koja virus izlučuje putem urina, izmeta i pljuvačke, iako sama ne pokazuje simptome bolesti. Ljudi se mogu zaraziti prilikom čišćenja štala, šupa, kokošinjaca i drugih zatvorenih prostora u kojima postoji kontaminirana prašina.

Zdravstvene vlasti upozorile su građane da ne dodiruju uginule životinje golim rukama, kao i da tokom čišćenja koriste zaštitne rukavice i maske kako bi smanjili rizik od infekcije.