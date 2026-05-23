Amerikanci najavljuju promjene na koledžima i zabrane, a to bi moglo da košta i Partizan koji čeka zaradu od Mike Murinena.

Amerikanci su donijeli odluku koja bi mogla da košta i Partizan. Prema informacijama koje prenose američki mediji, NCAA liga najavila je da odustaje od toga da postane profesionalna liga, što bi moglo da utiče i na Miku Murinena, kao i na finansije kojima su se crno-bijeli nadali.

Odluka još nije potvrđena i čekaju se zvanične informacije. Američki koledži žele da sačuvaju univerzitetsku ligu od transformacije, a najave su da će ostati takmičenje studenata-sportista, a ne profesionalnih igrača. To ujedno znači da bi svi košarkaši koji su igrali profesionalnu košarku na bilo kom nivou mogli dobiti zabranu nastupa.

The NCAA's new (very poorly timed) rule sends a clear message: international players are no longer welcome in the college game.



ACB, France, Italy, Australian NBL and anyone who's ever played for a EuroLeague team, even for next to nothing, are suddenly permanently ineligible?https://t.co/n8qBO9zQ3j — Jonathan Givony (@DraftExpress)May 22, 2026

Na udaru nijesu samo igrači koji su bili u Evroligi, već i oni koji su nastupali u drugim ligama poput španske, italijanske, australijske, francuske i sličnih. Međutim, ono što bi moglo biti problematično u toj odluci jeste činjenica da bi mogla da stupi na snagu tek krajem maja.

To dolazi u trenutku kada veliki broj koledža već ima dogovorene dolaske igrača, poput Murinena ili recimo Jama Madara i drugih. Očekuje se i reakcija na ovu odluku, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će biti riješene sve najavljene restrikcije.

Koliko Partizan treba da zaradi od Murinena?

Talentovani finski košarkaš Mika Muurinen dogovorio je prelazak u Arkansas Razorbacks, gdje će raditi sa trenerom John Calipari.

Na ime obeštećenja Partizanu bi trebalo da pripadne 500.000 dolara, ali to nije jedina stavka u dogovoru.

Postoji i klauzula prema kojoj bi crno-bijeli mogli da dobiju dodatnih milion dolara ukoliko Mika nakon jedne sezone izađe na NBA draft i potpiše ugovor sa nekim NBA klubom.

Ipak, ostaje da se vidi kako će eventualne nove restrikcije NCAA lige uticati na njegov slučaj i da li bi moglo doći do promjena u već dogovorenom transferu.