Evroliga je spremna za veliku transformaciju od sezone 2027/28.

Izvor: MN Press

U toku je EuroLeague Final Four u Athens, a generalni direktor elitnog evropskog takmičenja Paulius Motiejūnas govorio je o planovima za budućnost evropske košarke.

I dalje nije poznato kako će izgledati konačan spisak učesnika za sezonu 2026/27, ali su već počeli pregovori o prelasku na franšizni sistem koji bi trebalo da zaživi od sezone 2027/28.

Prema njegovim riječima, trenutno postoji 17 klubova zainteresovanih za dobijanje franšize, među kojima su i Crvena zvezda i Partizan. Od tog broja, 14 klubova već nastupa u Evroligi, dok su tri ponude stigle od investicionih fondova koji planiraju osnivanje novih klubova.

Istovremeno, čak 40 klubova pokazalo je interesovanje za priključenje EuroCup, drugom po jačini evropskom klupskom takmičenju.

Dokle se stiglo sa NBA Evropom?

Izvor: YouTube/Mundo Deportivo

Bueno je godinama bio u NBA ligi i iz prve ruke zna kako tamo stvari funkcionišu, ali kada su u pitanju pregovori dvije strane, nije se daleko odmaklo.

„Otvoreni smo za pregovore, ali to ne znači da će se to dogoditi. Nema vremenskog pritiska ni za nas ni za NBA, ali postoji pitanje pravog trenutka. Adam (Silver) je to rekao, Mark (Tejtum) je to rekao, fragmentacija gubi vrijednost. Bilo bi bolje maksimalno iskoristiti priliku zajedno sa NBA“, rekao je Bueno, koji je ostavio otvorena vrata saradnji sa NBA ligom i dodao:

„Možete postići dobar dogovor u životu, ali je druga stvar napraviti dobar projekat. Dio procesa je da se međusobno razumijemo. Sve je na stolu, prerano je.“

U međuvremenu, kao i NBA, Evroliga razgovara i sa fudbalskim klubovima, što je postalo očigledno nakon nedavnog sastanka predsjednika Evrolige Dejan Bodiroga sa predsjednikom Paris Saint-Germain Naserom Al-Helaifijem. Pretpostavlja se da je tema bila pokretanje košarkaške sekcije u Parizu.

Bueno je optimističan i kada je riječ o odluci Real Madrid, koji još nije potpisao produženje ugovora sa Evroligom.

Finansiranje novih arena i plan proširenja

Prema novom poslovnom planu Evrolige, liga bi trebalo da služi i kao platforma za finansiranje novih arena. Grčki gigant Olympiacos već radi na renoviranju svoje dvorane, dok je plan da se infrastruktura širom Evrope dodatno unaprijedi u narednim godinama.

Naredne sezone neće biti proširenja takmičenja, ali je plan da od sezone 2027/28 Evroliga broji 22 ili 24 tima. To bi zahtijevalo promjenu formata i podjelu na dvije konferencije.

Za sada nije poznato koji će francuski klubovi igrati naredne sezone, pošto JL Bourg, kao osvajač Evrokupa, još nije donio konačnu odluku o nastupu u Evroligi. Glavni problem su finansije, što je slučaj i sa AS Monaco Basket, koji bi poslije dužeg perioda mogao ostati bez mjesta u elitnom društvu.

Ćus Bueno poručio je da ne postoji fiksan rok za odluku Burga o ulasku u Evroligu, što bi moglo značiti da bi Paris Basketball ili Monako mogli ostati bez mjesta u takmičenju, dok je ASVEL Basket odlučio da ostane dio Evrolige uprkos ranijim najavama o mogućem priključenju NBA projektu.