"Ova sredstva su namijenjena porodicama koje su u trenu ostale bez krova nad glavom, da im pomognemo da se što prije vrate normalnom životu."

Izvor: SasaMatic

Ministaro ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da će to ministarstvo i Eko-fond opredijeti 400 hiljada eura za sanaciju i obnovu domova koji su pogođeni požarima.

"Ova sredstva su namijenjena porodicama koje su u trenu ostale bez krova nad glavom, da im pomognemo da se što prije vrate normalnom životu. Da osjete da nijesu sami. Jer, kada strada priroda, stradamo svi mi, kao neodvojivi dio životne sredine. Ne mogu da opet ne spomenem, da, na našu veliku, nacionalnu, žalost, nijesmo izgubili samo kuće, već i ljudski život. I to je najveći gubitak Crne Gore", rekao je Ćulafić.

Dodao je i da je u prethodnim danima Crna Gora pokazala koliko u svima nama ima snage, solidarnosti i hrabrosti.

"Ovo su situacije koje u nama drže vjeru u našeg čovjeka. Svi ljudi, od vatrogasaca, službi zaštite i spasavanja, vojnika, do građana koji su bez oklijevanja stali rame uz rame. Na tome im dugujem neizmjernu zahvalnost. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će bez odlaganja pokrenuti potrebne procedure, a informacija o sredstvima biće dostavljena Vladi na saglasnost. Naš cilj je jasan, da pomoć stigne tamo gdje je najpotrebnija, što brže i efikasnije. Crna Gora je mala zemlja, koju i danas čine velikom ljudi", kazao je Ćulafić.