Ona je poručila Ćulafiću da zna odlično da po svim pravnim aktima članove odbora direktora Eko fonda imenuje i razrešava osnivač, odnosno Vlada, a zna i da Vlada nije razriješila aktuelni odbor direktora, te da on radi u punom mandatu, u skladu sa zakonom.

Izvor: PES

Svetlana Drobnjak, predsjednica Odbora direktora Fonda za zaštitu životne sredine, kazala je da je nakon objave u medijima saznala da je ministar u Vladi Crne Gore, Damjan Ćulafić, podnio krivične prijave protiv tri člana odobora direktora, uključujući i nju.

“Ovim putem mu najprije zahvaljujem na istupanju u medijima, kojim mi je dao priliku da javnosti razjasnim šta se istinski dešava i šta se krije iza napada na ljude čija je jedina greška što nisu pristajali da žmure kroz svoje obaveze u povjerenom mandatu”, istakla je Drobnjak, inače članica Pokreta Evropa sad.

Ističe da je postupanje odbora direktora bilo u skladu sa zakonom.

“Vjerujem da niste svjesni činjenice da ste, pokušavajući da naudite mom ugledu, pucajući iz političke puške, najbolje sebe predstavili građanima Crne Gore. Da niste to uradili Vi, vjerovatno mi nikada ne bi palo na pamet da javnost opterećujem činjenicama da ste baš Vi Izvještaj o radu Eko fonda držali u fioci od februara, kada ga je isti ovaj odbor usvojio, pa do jula, kada ste ga potegli kao poslednji pokušaj da svom kandidatu obezbijedite mandat”, istakla je Drobnjak.

Ona je poručila Ćulafiću da zna odlično da po svim pravnim aktima članove odbora direktora Eko fonda imenuje i razrešava osnivač, odnosno Vlada, a zna i da Vlada nije razriješila aktuelni odbor direktora, te da on radi u punom mandatu, u skladu sa zakonom.

“Vaša namjera da pribjegnete pokušaju blaćenja nečijeg rada, lika i djela, nije prouzrokovana našim radom nego činjenicom da nam u tom radu nije promaklo da ni Vaš, kao ni još dva prijavljena kandidata, nisu imali potpunu dokumentaciju. A o svemu postoji, u skladu sa statutom, elektronski zapis sa sjednice”, kazala je Drobnjak.

Začuđena je, kaže, pred činjenicom da ministar, kome ovih dana riječi zakon i zakonski ne silaze sa usana i ne izlaze iz saopštenja, sebi dozvoljava da previdi činjenicu da je prethodnom sazivu odbora direktora na prethodnom rešavanju konkursa „promaklo“ da konstatuje da je kandidatu koga su tada izabrali i koga niko ne razrešava nego mu ističe mandat, osim silne želje da bude direktor bilo potrebno i da ispunjava uslove konkursa, između ostalog da ima nostrifikovanu diplomu, kako je to predviđeno Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

“Možda niste u toku, uvaženi ministre, ali može se zaključuti na osnovu dokumentacije koju je sam dostavio, aktuelni direktor je svoju diplomu nostrifikivao u februaru 2025. godine, pa se postavlja pitanje i zakonitosti njegovog izbora ne u novom nego u prethodnom mandatu. Na primjer, u pogledu stručne kvalifikacije i radnog staža u konkursom predviđenom nacionalnom okviru kvalifikacije, koji se računa od dana priznavanja inostrane fakultetske diplome”, navodi Drobnjak.

Obavještava Ćulafića da nestrpljivo čeka da nadležni organi ispitaju i utvrde činjenice.

“I moje i Vaše, nakon čega ću ja, takođe u skladu za zakonom, pristupiti zaštiti svojih pravnih interesa i ličnog dostojanstva u odnosu na Vaše današnje istupanje. Ne manje bitno, i to ne radi Vas, zato što Vi to odlično znate, nego radi crnogorske javnosti, napominjem da je moj rad u Odboru Eko fonda isključivo volonterski”, kazala je Drobnjak.

Zatim je istakla.

“I da budemo do kraja otvoreni, uvaženi ministre, upravo zbog tih silnih miliona kojima se gađate ovih dana po medijima, a koji nisu ni vaša ni privatna svojina uvaženog gospodina, još uvijek, do sjutra, izvršnog direktora, nego je to novac građana Crne Gore, neću pokleknuti ma koliko se trudili da me na sve načine “uplašite” i neću dozvoliti da moj potpis, kao predsjednice odbora direktora, u još uvijek punom i validnom mandatu, bude stavljen na predlog bilo kog kandidata koji nije imao adekvatnu dokumentaciju u prijavi na konkurs. Pa ni na predlog za Vašeg kandidata, koga ste svim silama, pa i zaključavanjem prostorija, probali da zadržite na mjestu direktora, a koji za to nije predložen makar iz jednog razloga – zbog toga što je upravo on sam sebe diskvalifikovao, nedostavljanjem tražene dokumentacije”, kazala je Drbnjak.

Kako je zaključila, o ispravnosti i zakonitosti ovog upravnog postupka donošenja predloga odrediće se onaj organ koji je i nadležan, “nepostojeću krivičnu odgovornost će zahvaljući vama ustanoviti nadležno tužiilaštvo, a nakon tih aktivnosti epilog ovog vašeg pokušaja zastrašivanja će biti i u parničnom postupku, pa će javnost Crne Gore imati više dokaza i o zakonitosti, ali i o istinitosti naših tvrdnji”.