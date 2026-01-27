Od dodjele emisionih kredite lani je prikupljeno 7,32 miliona eura i taj novac biće uplaćen na račun Fonda za zaštitu životne sredine uz prethodno obračunati porez na dobit od 15 odsto tako da će na kraju fondu biti uplaćeno 6,22 miliona eura, pišu Vijesti.

Izvor: Unsplash

U Vladinoj odluci o raspodjeli ovog novca je pojašnjeno da će od ukupne sume na zaštitu i unapređenje živone sredine biti potrošeno 4,64 miliona eura, za podsticaj inovacija skladu sa Strategijom pametne specijalizacije 1,58 miliona.

Eko fond do kraja marta treba da podnese izvještaj vladi o trošenju ovog novca.

U odluci se navodi da će novac koji se usmjerava na zaštitu i unapređenje životne sredine biti iskorišten za više konkretnih projekata. Za uklanjanje otpada odbačenog u prirodu, odnosno sanaciju tzv. divljih deponija, opredijeljeno je 400.000 eura. Kroz javni konkurs opštinama biće dodijeljeno 300.000 eura za projektovanje, uređenje i održavanje zelenih površina, prenose Vijesti.

Najveći pojedinačni iznos, milion eura, namijenjen je javnim konkursima za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom. Za unapređenje katastra zagađivača životne sredine, njegovu integraciju u informacioni sistem zaštite životne sredine, kao i za razvoj djelatnosti Eko-fonda, planirano je 1,26 miliona eura.

Odlukom je predviđeno i 100.000 eura za prikupljanje vozila van upotrebe sa teritorije Crne Gore...