Ministarstvo odbrane pregovaralo sa 91 licem, većina saglasna sa planom za okončanje sporne raspodjele stanova iz oglasa iz 2010. godine

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Vojna i civilna lica koja su dobila stanove po oglasu iz 2010. godine plaćaće oko 300 eura mjesečno za otkup i doplatu razlike u kvadraturi stambenih jedinica, predviđeno je novim modelom Ministarstva odbrane za rješavanje dugogodišnjeg spora oko dodjele vojnih stanova.

Riječ je o postupku koji traje već 16 godina, a u okviru kojeg je od ukupno 100 opredijeljenih stanova sporna bila raspodjela za čak 75 stambenih jedinica.

Radni tim Ministarstva odbrane u prethodnom periodu pregovarao je sa 91 licem. Sva civilna lica prihvatila su predloženi model, dok od 80 profesionalnih vojnih lica njih dvoje nije saglasno sa načinom okončanja raspodjele stanova po oglasu iz 2010. godine.

Prema predloženom rješenju, učesnici oglasa koji su dobili manje stanove od onih na koje su imali pravo biće obeštećeni prema vrijednosti kvadrata iz 2010. godine, dok će oni koji nijesu dobili stan, a imali su pravo na njega, biti obeštećeni prema tržišnoj vrijednosti kvadrata u 2025. godini. Sa druge strane, oni koji su dobili veće stanove moraće da nadoknade razliku Ministarstvu odbrane.

Iz Ministarstva navode da su rokovi otplate produženi nakon razgovora sa učesnicima oglasa, imajući u vidu da je većina njih danas u penziji i da bi visoke rate predstavljale veliko finansijsko opterećenje.

„Cilj je da se omogući da mjesečna rata ne prelazi 300 eura, kako bi učesnici oglasa mogli redovno da izmiruju obaveze po osnovu otkupa stana ili obeštećenja“, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Vlada bi, prema predloženim zaključcima, trebalo da zaduži Ministarstvo odbrane da do 1. februara 2027. godine izvrši isplate po pojedinačnim sporazumima zaključenim sa vojnim i civilnim licima.