Laković je krajem marta dobio šesti uzastopni mandat u v.d. statusu.

Izvor: Mondo/Jovana Delać

Ministar odbrane Dragan Krapović predložio je Vladi da razriješi vršioca dužnosti direktora Obavještajno - bezbjednosnog direktorata (OBD) Janka Lakovića.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, predlog je upućen zbog isteka posljednjeg šestomjesečnog mandata.

Laković je krajem marta dobio šesti uzastopni mandat u v.d. statusu. Na čelo OBD-a postavljen je u maju 2022, kada ga je, nedugo nakon formiranja manjinske Vlade Dritana Abazovića, predložio tadašnji ministar odbrane Raško Konjević.

Laković je dugogodišnji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), u kojoj je radio od kraja devedesetih do 2019. godine. Karijeru je počeo kao operativac tajne službe na Cetinju, a nedugo nakon što je Igor Lukšić preuzeo premijersku funkciju, izabran je za šefa ispostave Agencije u Nikšiću.

Prema javno dostupnim podacima, po napuštanju ANB-a, radio je kao šef obezbjeđenja u kompaniji "Novi Volvox", sve do imenovanja na čelo OBD-a.