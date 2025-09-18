Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore izvukli su pouke i uložiće značajne napore kako bi narednu požarnu sezonu dočekali još bolje pripremljeni.

Izvor: Ministarstvo odbrane Crne Gore

To je, na 28. konferenciji načelnika generalštabova oružanih snaga zemalja članica Američko-jadranske povelje (A-5), koja je održana u Tirani, saopštio načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, diskusija učesnika ovogodišnje konferencije bazirala se na temi izgradnje bezbjednog okruženja kroz civilno-vojnu saradnju i regionalni dijalog.

Vuksanović je, osvrnuvši se na nedavne požare u Crnoj Gori, naglasio da civilni i vojni činioci moraju planski uvježbavati zajedničke postupke, jer u krizama odlučujuća brzina reagovanja.

Naveo je da su Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore izvukli pouke i da će uložiti značajne napore kako bi narednu požarnu sezonu dočekali još bolje pripremljeni. On se zahvalio saveznicima i partnerima na solidarnosti i pomoći u spašavanju života, imovine i prirode, ističući da ta podrška najbolje potvrđuje slogan A-5 inicijative: "Sami smo jaki, a udruženi još jači", navodi se u saopštenju MO.

Vuksanović se, na marginama konferencije, sastao sa komandantom američkih snaga za Evropu (US EUCOM) i komandantom Vrhovne savezničke komande za Evropu (SACEUR), general pukovnikom Aleksusom Grinkevičem, kao i načelnicima generalštabova oružanih snaga Republike Albanije, Republike Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

"Tokom susreta razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji, analizirane dosadašnje oblasti bilateralne vojne saradnje i razmatrane mogućnosti za njeno dalje unaprijeđenje", kazali su iz MO.

Američko-jadranska povelja je osnovana 2003. godine u Tirani sa ciljem jačanja odbrambene saradnje, regionalne bezbjednosti i stabilnosti, i povjerenja među zemljama Zapadnog Balkana, uz podršku US EUCOM-a.

Konferencija okuplja načelnike generalštabova oružanih snaga Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i komandanta američkih snaga za Evropu (US EUCOM).

"Ovogodišnjoj konferenciji prisustvovale su još i delegacije zemalja posmatrača – RepublikeSlovenije i RepublikeKosovo, kao i zamjenik komandanta NATO Komande združenih snaga iz Napulja (JFC Naples), te komandanati nacionalnih gardi američkih država koje su partnerske državama članicama ove inicijative", zaključuju iz MO.