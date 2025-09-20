Dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) predstavljaće VCG i Ministarstvo odbrane na vojnoj paradi koja se danas održava u Beogradu.

Izvor: Kurir/Nemanaja Nikolić

To su “Vijestima” kazali iz resora kojim rukovodi Dragan Krapović (Demokrate).

“... Obavještavamo vas da će Ministarstvo odbrane i Vojsku Crne Gore na paradi u Beogradu predstavljati dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore”, rekli su oni.

Redakciji je iz kabineta šefa države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića (Pokret Evropa sad) nezvanično rečeno da njih dvojica nisu dobili poziv da prisustvuju današnjem događaju, dok iz kabineta predsjednika parlamenta Andrije Mandića (Nova srpska demokratija) nisu odgovorili na pitanja lista da li je Mandić dobio pozivnicu, te ako jeste, kako je odgovorio.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je sredinom avgusta da je pozvao crnogorskog premijera da dođe na vojnu paradu, “da vide kako se vojska gradi”. On je to kazao odgovarajući na Spajićev komentar da je “Srbija najveća zemlja u regionu i da je u interesu Crne Gore da se (Srbija) pridruži Evropskoj uniji i NATO-u”.

Poslanik i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, rekao je prekjuče, gostujući na jednom režimskom mediju u Srbiji, da će prisustvovati paradi.

Šef Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, kazao je “Vijestima” da nema informaciju da li je pozvan.

U Beogradu se, kako pišu tamošnji mediji, organizuje vojna parada u sklopu događaja posvećenih Danima srpskog jedinstva i zastave.

Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da će parada početi u 11 časova. Vojska Srbije najavila je da će na paradi biti angažovano oko 10.000 njenih pripadnika, a biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Najavljen je defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, kao i jedinica na vozilima i plovnih objekata Rječne flotile.

Program parade obuhvata i prikaz dijela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namjene “Kobre”, egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. Padobranske brigade. Biće predstavljeni i borbeni sistemi koji ranije nisu prikazivani u Srbiji.

Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta, koji 10 mjeseci protestuju zbog pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi tražeći odgovornost nadležnih, saopštili su da će sjutra organizovati skup podrške vojnicima “koji časno služe Srbiju”, koji će početi u isto vrijeme kad i parada. Studenti su portalu “Nova.rs” kazali da će skup biti drugačiji od prethodnih “po tome što će biti svečan”.

“Nijedan naš protest nije bio nasilan, pa tako neće biti ni ovaj. Sjutrašnji skup će biti svečan i u skladu s planiranim događajem - vojnom paradom. Redari neće nositi prsluke, kao na dosadašnjim protestima, nego će biti u košuljama”, kazali su tom mediju, dodajući da je u pitanju “miran protest i da im je cilj da pruže podršku onima koji su na prvoj liniji odbrane Srbije”.

“Uprkos svemu što se dešava i činjenici da oni najčešće snose posljedice, vojnici i dalje čuvaju savjest. Njihova snaga nije u vlasti, nego u njima kao pojedincima, i naš zadatak je da sutra budemo uz njih”, kazali su.

Vučić je izjavio juče da se vojna parada ne organizuje zbog dnevno-političkih potreba, već zbog “pokazivanja naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir”.

On je, kako prenosi portal “Euronews.rs”, poručio da Srbiju danas u svijetu “niko ne može da pregazi” i pozvao građane te države da prisustvuju paradi i vide “ogromne promjene i ogromnu razliku, na čemu se radilo 13 godina”.

“Mi nikoga da napadamo nećemo, ne želimo. Mi hoćemo mir i hoćemo samo da sačuvamo svoj mir, a svoj mir ne možemo da sačuvamo tako što ćemo da budemo slabi”, istakao je predsjednik Srbije.

Dodao je da stabilnost, sigurnost i mir ne mogu da se sačuvaju slabošću, već snagom i da se zato naziv parade sastoji od dvije riječi - snaga i jedinstvo.

“Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I zato ćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju, da je ovo stabilna zemlja”, poručio je Vučić.

Ministarstvo odbrane i VCG odbili su početkom avgusta poziv iz Hrvatske da učestvuju na paradi koja je organizovana u Zagrebu povodom 30. godišnjice operacije “Oluja”.

“Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore jesu primili poziv za učešće na vojnoj paradi povodom obilježavanja 30. godišnjice operacije ‘Oluja’. Nakon sagledavanja svih relevantnih okolnosti, ministar odbrane donio je odluku da predstavnici Ministarstva, kao ni pripadnici Vojske Crne Gore, neće učestvovati u ovom događaju”, kazali su tada listu.

Iz Krapovićevog resora tada su poručili da Crna Gora “ostaje posvećena saradnji sa svim partnerima i prijateljskim državama”, uključujući i Hrvatsku, kroz, kako su naveli, formate koji afirmišu stabilnost, mir i zajedničku evropsku budućnost regiona.

Hrvatska je vojno-policijskom akcijom “Oluja” u avgustu 1995. povratila kontrolu nad dijelom svoje teritorije, na kojoj je dio hrvatskih Srba formirao tzv. Republiku Srpsku Krajinu. Prema hrvatskim izvorima, pred “Olujom” iz Hrvatske je u konvojima otišlo oko 130.000 Srba, a prema srpskim - njih 200.000 - 300.000 je prognano ili pobjeglo u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju.

Hrvatska nevladina organizacija Dokumenta (Documenta), saopštila je krajem jula da je identifikovala 2.353 žrtve “Oluje”, među kojima većinu čine osobe srpske nacionalnosti i civili.