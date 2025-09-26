U biografiji Bigovića piše da je Vazduhoplovnu vojnu akademiju završio 2000. godine u Beogradu, stičući zvanje oficira vazdušnog osmatranja i javljanja.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Pukovnik Milan Bigović, rješenjem ministra odbrane Dragana Krapovića, određen je za vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata (OBD) Ministarstva odbrane, saznaju "Vijesti".

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora OBD-a Janka Lakovića. "Vijesti" su prije četiri dana objavile da je Krapović predložio Vladi da razriješi Lakovića, zbog isteka posljednjeg šestomjesečnog mandata.

U biografiji Bigovića piše da je Vazduhoplovnu vojnu akademiju završio 2000. godine u Beogradu, stičući zvanje oficira vazdušnog osmatranja i javljanja.

Deset godina, kako se dodaje, službovao je u Mornarici Vojske Crne Gore, obavljajući različite komandne dužnosti. Od 2010. godine angažovan je u Ministarstvu odbrane – prvo u Odsjeku za NATO, a potom, nakon 2013. godine, u organizacionoj jedinici nadležnoj za vojno-obavještajne poslove, gdje je obavljao poslove samostalnog savjetnika, šefa odsjeka i načelnika odjeljenja.

Od 2021. godine nalazio se na dužnosti izaslanika Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu na rezidentnoj osnovi, te u Danskoj, Norveškoj i Islandu na nerezidentnoj osnovi.

Ministarstvo odbrane uputilo je predlog za njegovo razrješenje Savjetu za odbranu i bezbjednost.

Bigović je, kako piše u biografiji, završio niz stručnih i specijalističkih usavršavanja, uključujući jednogodišnje školovanje komandno-štabnog nivoa u Sloveniji 2012. godine, kada je i magistrirao na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani, odbranivši rad na temu „Savremeni terorizam kao asimetrična prijetnja bezbjednosti Crne Gore“. Operativno-strategijsko usavršavanje završio je 2020. godine na Kraljevskom koledžu za odbrambene studije u Londonu.

Autor je više naučnih radova iz oblasti terorizma, zaštite kritične infrastrukture i bezbjednosnih prijetnji, a tokom karijere je ocjenjivan odličnim službenim ocjenama, više puta nagrađivan i pohvaljivan.