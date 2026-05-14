Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore i Sindikat „Naš glas“ Parking servisa Podgorica podnijeli su inicijativu Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija tražeći vanredni inspekcijski nadzor poslovanja tog preduzeća. U inicijativi se navode sumnje u nezakonito uvećavanje zarada rukovodstva, netransparentno trošenje novca, sporne nabavke službenih vozila i mobilnih telefona, kao i moguće zloupotrebe službenih kartica i putnih troškova, prenosi CdM.

Inicijativa je upućena glavnoj budžetskoj inspektorki Jeleni Perućici, a sindikati tvrde da su došli do podataka koji ukazuju na moguće nepravilnosti u radu uprave Parking servisa Podgorica.

Poseban fokus inicijative odnosi se na zarade direktora Parking servisa Nikole Lazovića.

Sindikati tvrde da podaci iz njegovog izvještaja dostavljenog Agenciji za sprečavanje korupcije ne odgovaraju stvarnim primanjima. Navode da je Lazović tokom pojedinih mjeseci primao značajno veće iznose od onih prikazanih u izvještajima, te izražavaju sumnju da su njemu i drugim članovima menadžmenta primanja uvećavana po različitim osnovama uz saglasnost Odbora direktora.

Slične sumnje iznesene su i u vezi sa zaradama zamjenice direktorice Danijele Boljević i savjetnika direktora Feđe Smatlika. U inicijativi se navodi da su im zarade, stimulacije i naknade navodno povećavane bez jasnog zakonskog osnova, dok tražena dokumentacija nije dostavljena ni nakon zahtjeva podnijetih preko Zakona o slobodnom pristupu informacijam, piše CdM.

Sindikalci traže i provjeru kupovine mobilnog telefona za Danijelu Boljević, za koji tvrde da je plaćen oko 1.600 eura, kao i kontrolu troškova službenih putovanja, dnevnica i goriva za rukovodstvo preduzeća. Izražena je sumnja da su sredstva trošena i na osnovu, kako navode, moguće fiktivne dokumentacije.

Jedan od ključnih djelova inicijative odnosi se na nabavku tri nova službena vozila marke Škoda za potrebe direktora, zamjenice direktorice i savjetnika direktora. Sindikati tvrde da je za ta vozila potrošeno gotovo 120 hiljada eura, dok istovremeno vozni park preduzeća čine stara i tehnički dotrajala vozila.

U inicijativi se navodi da treba ispitati da li je kupovina luksuznih vozila bila opravdana i prioritetna, imajući u vidu stanje ostalih službenih automobila koje koristi preduzeće.

Sindikalne organizacije zatražile su i provjeru trošenja novca sa biznis kartice direktora, dodjele sponzorstava i pomoći, zapošljavanja preko agencija, zakupa poslovnih prostora, dodjele stimulansa zaposlenima, kao i kupovine mobilnih telefona za potrebe preduzeća.

Tvrde da traženu dokumentaciju i podatke nijesu dobili uprkos više zahtjeva podnijetih preko Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prenosi CdM.

Inicijativu je u ime Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore potpisao predsjednik Nenad Rakočević.