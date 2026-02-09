Predsjednik Sindikalne organizacije "Parking servisa Podgorica" Milan Aligrudić tvrdi da se zaposleni u tom gradskom preduzeću obilježavaju i dijele na "poslušne" i "neposlušne", ali i da je on izložen svakodnevnim otvorenim prijetnjama i ucjenama.

Izvor: MONDO

"Ono što se danas sprovodi u jednom javnom preduzeću ne pamti se u istoriji demokratije. Ovakav odnos prema radnicima i najbrojnijem sindikatu u Parking servisu Podgorica nema veze sa demokratijom. Ovo je sirova sila, pritisak i zastrašivanje, po matrici Info-biroa obilježi, zaplaši, zgazi. Kao predsjednik Sindikalne organizacije Parking servis Podgorica d.o.o., izložen sam svakodnevnim otvorenim prijetnjama i ucjenama da u medijima demantujem istinu i potpisujem laži o navodno dobrom stanju u preduzeću. Traži se od mene ćutanje. Traži se poslušnost i poniznost. Traži se izdaja radnika. E, to se neće desiti. Ono što me dodatno i duboko pogađa jeste direktno miješanje direktora u rad sindikata, što predstavlja grubo kršenje najosnovnijih sindikalnih prava i otvoren napad na slobodu sindikalnog organizovanja i djelovanja", saopštio je Aligrudić, pišu Vijesti.

Nezapamćeno je, kako je rekao, i to da su međuljudski odnosi "dovedeni u nikad gore stanje".

"Kada se dostojanstvo čovjeka zgazi, ostaje samo strah i podjela, a to je ambijent u kojem se danas pokušava upravljati radnicima. Radnici se obilježavaju i dijele na 'poslušne' i 'neposlušne'. Prijeti im se egzistencijom, premještajima, rasporedima rada od šest dana u nedjelji i oduzimanjem slobodnih dana – ne zbog posla , već kao vid kazne za neposlušnost. To nije menadžment. To je represija, ucjena i mobing. Ide se i korak dalje: prijeti se ukidanjem radničkih i sindikalnih igara, jedinog prostora zajedništva i solidarnosti. Kada menadžment ne može da slomi radnike, pokušava da ih posvađa. Stara narodna pouka je prosta i svakom jasna: zavadi, pa vladaj", dodaje Aligrudić.

Istovremeno se, kako tvrdi, sprovodi "plansko i organizovano ubacivanje novozaposlenih u sindikat, isključivo po nalogu direktora", sa ciljem da se "vještački naruši sindikalno jedinstvo, destabilizuje sindikalno djelovanje i proizvede poslušna većina". Kaže da to predstavlja "otvoren i nezakonit pokušaj" poslodavca da direktno utiče na unutrašnje odnose i rad sindikalne organizacije, prenose Vijesti.

"Istovremeno se prijeti fingiranjem skupštine sindikata, lažnim izborima i nasilnim pokušajem uklanjanja mene kao zakonitog predsjednika sindikata koji ne ćuti. To nije demokratija. To je grubo i nezakonito miješanje poslodavca u rad sindikata. Poruka je jasna i kratka: nećemo se povući pred očiglednom nepravdom, borićemo se za prava zaposlenih. Ovo je najveći sindikat i iza njega stoje radnici, a ne strah", piše u saopštenju.