Andrij Jermak, jedan od najbližih saradnika ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i bivši šef njegovog kabineta, završio je u pritvoru zbog optužbi za pranje miliona dolara kroz luksuzne nekretnine u blizini Kijeva.

Visoki antikorupcijski sud u Ukrajini odredio je u četvrtak pritvor Andriju Jermaku, bliskom savezniku predsjednika Volodimira Zelenskog i bivšem šefu njegovog kabineta, zbog optužbi za pranje novca.

Nakon trodnevnog saslušanja, sud je Jermaku odredio pritvor u trajanju od dva mjeseca, prenosi Kijev independent. Istovremeno mu je određena i kaucija od 140 miliona grivni, odnosno oko 3,19 miliona dolara, nakon čijeg plaćanja bi mogao da se brani sa slobode do izricanja presude.

"Nemam toliki novac, a moj advokat će sada razgovarati sa prijateljima i poznanicima kako bi prikupio sredstva za kauciju", rekao je Jermak novinarima nakon odluke suda.

"Moj pravni tim uložiće žalbu. Iskoristićemo sva pravna sredstva kako bismo došli do pravde i istine", poručio je on.

Ukrajinske vlasti su još u ponedeljak označile Jermaka kao osumnjičenog u velikoj antikorupcijskoj istrazi. On je do sada najistaknutija osoba iz najužeg kruga predsjednika Zelenskog protiv koje su antikorupcijski organi pokrenuli postupak.

Prema navodima ukrajinskih službi za borbu protiv korupcije, Jermak se sumnjiči da je učestvovao u kriminalnoj organizaciji odgovornoj za pranje oko 10,5 miliona dolara kroz izgradnju luksuznih stambenih objekata u blizini Kijeva.

Jermak je godinama važio za drugog najmoćnijeg čovjeka u Ukrajini, odmah posle Zelenskog, i imao je ogroman politički uticaj uprkos tome što nikada nije bio biran na izborima, već je postavljen na funkciju.

Bivši filmski producent i advokat redovno se pojavljivao uz Zelenskog na javnim događajima, a bio je i glavni pregovarač Kijeva u mirovnim pregovorima sa Rusijom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Njegova ostavka uslijedila je prošle godine tokom šire rekonstrukcije vlade, čiji je cilj bio obnavljanje povjerenja u kabinet predsjednika, koji su pratile optužbe o prevelikoj centralizaciji moći, navodi Rojters.

Analitičari ocenjuju da optužbe protiv Jermaka vjerovatno neće predstavljati neposrednu prijetnju za Zelenskog, ali bi dugoročno mogle da naruše njegov politički ugled ukoliko se ponovo kandiduje za predsjednika posle završetka rata.

